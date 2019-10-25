«Сухой» продаст 40 суперджетов норвежскому лоукостеру

13:31

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписали меморандум с норвежской авиакомпанией Norwegian Air о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Перевозчик в обмен просит выдать ему разрешение летать по транссибирскому маршруту из Европы в Азию и скидки на оплату этих полетов, говорят собеседники издания.

На официальном уровне обе стороны пока не комментируют информацию о сделке.

Компания Norwegian Air Shuttle по размеру флота и объемам перевозок входит в тройку крупнейших лоукостеров Европы после Ryanair и EasyJet.

По данным «Коммерсанта», в первые три квартала 2019 года выручка «Гражданских самолетов Сухого» упала в 4,5 раза — за указанный период компания смогла продать только один суперджет.