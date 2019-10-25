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«Сухой» продаст 40 суперджетов норвежскому лоукостеру

13:31 25.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписали меморандум с норвежской авиакомпанией Norwegian Air о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Перевозчик в обмен просит выдать ему разрешение летать по транссибирскому маршруту из Европы в Азию и скидки на оплату этих полетов, говорят собеседники издания.

На официальном уровне обе стороны пока не комментируют информацию о сделке. 

Компания Norwegian Air Shuttle по размеру флота и объемам перевозок входит в тройку крупнейших лоукостеров Европы после Ryanair и EasyJet.

По данным «Коммерсанта», в первые три квартала 2019 года выручка «Гражданских самолетов Сухого» упала в 4,5 раза — за указанный период компания смогла продать только один суперджет.

Темы: Авиасообщение в мире, Авиастроение, Авиация
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 19:13
Гость: Виктор

Камикадзе те, кто летает на Боингах! Ведь комплектующие для них поставляются из 23 стран, а в США только негры китайскими отвертками скручивают эти комплектующие! Поэтому и происходят постоянные катастрофы и происшествия с этим металлоломом.
25.10.2019, 19:05
Гость: ser

у кого-то подгорает даже от мысли, что кто-то может купить российский самолёт
25.10.2019, 17:35
Гость: Альфа

"Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписали меморандум с норвежской авиакомпанией Norwegian Air о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100"
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Если это так, то можно посочувствовать норвегам.
Все комментарии (14)
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