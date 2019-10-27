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В Подмосковье задержан студент колледжа за подготовку массового убийства

16:01 27.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Зарайске студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников. 

"В Зарайске задержан молодой человек, который из-за конфликта планировал напасть с оружием на учащихся колледжа, где учится сам. На него удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. При обыске у молодого человека нашли оружие", - рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц в отношении студента. "В отношении студента Бориса Банина возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следствие считает, что он планировал в ходе одной из пар расстрелять однокурсников из огнестрельного оружия. При задержании у него нашли пистолет, предположительно, системы Макарова. Подозреваемый арестован на два месяца", - сказал собеседник агентства, добавив, что оружие направлено на экспертизу.

Источник также пояснил, что Банин родился в городе Серебряные пруды, но проживал в общежитии Зарайска, так как там учился. "У него были постоянные конфликты с соседями по общежитию, несколько раз они избивали Банина. Следствие полагает, что их он и планировал расстрелять", - сказал источник. По его словам, студент планировал расправиться и с преподавателем, с которым также был конфликт.

Знакомые Банина отмечают, что он вел скрытный образ жизни. "Он был нелюдим, сторонился всех. И это пугало", - рассказал один из его друзей. По словам другой знакомой, она слышала, что молодой человек "планировал устроить стрельбу". "Но не относилась к этому серьезно. Думала, он шутит", - добавила она.

Темы: Московская область, Происшествия
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 02:29
Гость: Верно

пистолет типа Макарова!? Самодельный что ли? или не смоли определить тип? Пистолеты Макарова на улице не валяются.
28.10.2019, 00:54
Гость: Мичман

Это не учитель - это просто преподаватель. Тот кто учит ни когда не будет конфликтовать с учеником. Куда смотрела доблестная полиция когда парня избивали? Явно его били толпой.Так и в армии происходит - салаги стреляют дедов, за публичные избиения и унижения. А то что у него нашли ствол, это не значит что он должен уже сидеть за групповое убийство. Курам на смех такое обвинение.
27.10.2019, 22:42
Гость: Carlos

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