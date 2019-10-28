Стали известны сроки новой волны отставок губернаторов

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Обновление губернаторского корпуса состоится весной 2020 года, однако нескольких глав регионов могут отправить в отставку уже в конце ноября - начале декабря. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

"Традиционной осенней серии отставок губернаторов может не быть: основная ротация произойдет весной 2020 года. Это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме", - цитирует газета слова своих источников, близких к Кремлю.

Отмечается, что пока плановых отставок осенью не предвидится. Отставки если и будут, то лишь пары губернаторов и, скорее всего, в конце ноября - начале декабря.

Вместе с тем на прошлой неделе начался комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 году планируются выборы. Решение об этом было принято на совещании у первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены. Впервые при Кириенко такой аудит провели в 2018 году, но это было уже после осенней серии отставок, в ходе которой сменились губернаторы в девяти регионах, а кадровые решения по итогам той проверки были приняты весной 2019 года.

Как напоминает издание, в 2020 году истекают полномочия глав 16 российских регионов. Близкие к Кремлю источники газеты говорили, что кроме глав Камчатки, Архангельской области и ЕАО под вопросом судьба Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Василия Голубева (Ростовская обл.), Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский округ), Анатолия Артамонова (Калужская обл.) и Сергея Левченко (Иркутская обл.).

Кроме того, не исключено, что весной 2020 года могут быть уволены и несколько губернаторов, чьи полномочия истекают в 2021 году, - чтобы разгрузить кампанию по выборам в Госдуму. В частности, среди возможных отставников назывались Сергей Гапликов (Коми), Вячеслав Битаров (Северная Осетия) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия).