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Стали известны сроки новой волны отставок губернаторов

07:56 28.10.2019
Кабинет губернатора
Фото с сайта tripadvisor.ru
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Обновление губернаторского корпуса состоится весной 2020 года, однако нескольких глав регионов могут отправить в отставку уже в конце ноября - начале декабря. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

"Традиционной осенней серии отставок губернаторов может не быть: основная ротация произойдет весной 2020 года. Это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме", - цитирует газета слова своих источников, близких к Кремлю. 

Отмечается, что пока плановых отставок осенью  не предвидится. Отставки если и будут, то лишь пары губернаторов и, скорее всего, в конце ноября - начале декабря.

Вместе с тем на прошлой неделе начался комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 году планируются выборы. Решение об этом было принято на совещании у первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены. Впервые при Кириенко такой аудит провели в 2018 году, но это было уже после осенней серии отставок, в ходе которой сменились губернаторы в девяти регионах, а кадровые решения по итогам той проверки были приняты весной 2019 года.

Как напоминает издание, в 2020 году истекают полномочия глав 16 российских регионов. Близкие к Кремлю источники газеты говорили, что кроме глав Камчатки, Архангельской области и ЕАО под вопросом судьба Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Василия Голубева (Ростовская обл.), Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский округ), Анатолия Артамонова (Калужская обл.) и Сергея Левченко (Иркутская обл.).

Кроме того, не исключено, что весной 2020 года могут быть уволены и несколько губернаторов, чьи полномочия истекают в 2021 году, - чтобы разгрузить кампанию по выборам в Госдуму. В частности, среди возможных отставников назывались Сергей Гапликов (Коми), Вячеслав Битаров (Северная Осетия) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия). 

Темы: Взаимоотношения федеральных и региональных властей в России, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 15:34
Гость: Mr Bean

Ну это вы уж сами решите, что у вас, капитализм, феодализм, олигархизм или еще какой изм. Я не живу в России и мне, в принципе, все равно, что там у вас. Обидно только за Родину. Только не надо всех, кто во власти считать жуликами и ворами, надо и самим что-то делать.
28.10.2019, 14:48
Гость: а где вы

нашли капитализм в России. При капитализме везде рост производства и экономики. В России же имеем классовое феодальное общество со всеми признаками сырьевой колонии.
28.10.2019, 14:36
Гость: stalker

Под словом "вам" вы кого понимаете ? Или вы полагаете, что жители Свердловской области имеют какое-то отношение к строительству Ельцин-центра ? Это была инициатива властей. И при его открытии присутствовали представители высшей власти в стране - президент и премьер. Вот с них и спрашивать надо. А что до церквей, то они строятся не на бюджетные средства. Все остальные спорные моменты, связанные с их строительством, к предмету разговора отношение не имеют.
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