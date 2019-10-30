Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли

09:55

Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире, рассказал главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам Средне-Невский судостроительный завод начал серийное производство уникальных кораблей противоминной обороны.

«В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов». Он построен вслед за головной единицей — кораблем ПМО «Александр Обухов» и двумя серийными кораблями — «Георгий Курбатов» и «Иван Антонов», — указал адмирал.

Евменов также рассказал, что судостроители также работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны и большими десантными кораблями.

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК «Иван Грен» — головной корабль этого проекта. Идут к завершению испытания его младшего собрата БДК «Петр Моргунов», — в частности, рассказал Евменов.

Кроме того, в этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей по измененному проекту — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

В настоящее время судостроительный завод «Северная верфь» строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, в том числе корабль «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

По словам Евменова, завершаются испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов», к спуску на воду подготавливают «Адмирала флота Головко».

Также продолжается строительство кораблей «Яков Баляев» и «Петр Ильичев». В июле состоялась закладка седьмого морского тральщика проекта 12700 «Анатолий Шлемов».

20 октября американское издание Military Watch рассказало об оснащении атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и оценило его возможности, признав самым опасным из всех военных кораблей России.