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Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли

09:55 30.10.2019
Корабль «Иван Антонов»
Фото с сайта neftegaz.ru
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Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире, рассказал главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам Средне-Невский судостроительный завод начал серийное производство уникальных кораблей противоминной обороны.

«В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов». Он построен вслед за головной единицей — кораблем ПМО «Александр Обухов» и двумя серийными кораблями — «Георгий Курбатов» и «Иван Антонов», — указал адмирал.

Евменов также рассказал, что судостроители также работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны и большими десантными кораблями.

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК «Иван Грен» — головной корабль этого проекта. Идут к завершению испытания его младшего собрата БДК «Петр Моргунов», — в частности, рассказал Евменов.

Кроме того, в этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей по измененному проекту — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

В настоящее время судостроительный завод «Северная верфь» строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, в том числе корабль «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

По словам Евменова, завершаются испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов», к спуску на воду подготавливают «Адмирала флота Головко».

Также продолжается строительство кораблей «Яков Баляев» и «Петр Ильичев». В июле состоялась закладка седьмого морского тральщика проекта 12700 «Анатолий Шлемов».

20 октября американское издание Military Watch рассказало об оснащении атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и оценило его возможности, признав самым опасным из всех военных кораблей России.

Темы: Армия и обороноспособность России, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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30.10.2019, 19:45
Гость: таки-да

"нестабильности в государстве"- это как посмотреть и как услышать ..
если прокукарекать к примеру про стабильный отрицательный рост ,максимально уменьшив громкость слова отрицательный то ,несовершенные созданиЯ божии ощутят и припомнят лучше слова стабильный и рост , с сответсвующими последующими умозаключениями.
30.10.2019, 19:34
Гость: таки-да

"Построят. В России мнрого умных людей и судостроительная отрасль сохранилась и развиваетс"-что нам стоит дом построить ..нарисуем будем жить.главное художественные образы,эпитеты( которые положительно влияют на отношение электората к тем политикам в пользу которых прямо или косвенно они распростроняются) -много, сохранилась,развивается ,о конкретных вещах которые для понимания реальности можно описывать только цифрами,причем не только бух учета .В секретных областях рекламно-лингвистиче кие пробросы не значат практчески ничего ( как и похвала потенциального противника).
30.10.2019, 19:18
Гость: таки-да

"кому наш флот должен противостоять?"- "ваш".. может, кощунцам гадящим на тысячелетние ценности великого сырьевого придатка гейропы и пр восточных и не очень империй,всяких дерьмократий ?
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