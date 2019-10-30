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Путин затруднился ответить, справится ли Зеленский с националистами

23:52 30.10.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин затруднился спрогнозировать, справится ли президент Украины Владимир Зеленский с националистами в Донбассе, которые выступают против разведения сил. 

«Особенно в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать»,— сказал  Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, комментируя визит украинского президента в поселок Золотое Луганской области.

Также президент России признался, что не знает, правильную ли форму общения выбрал Владимир Зеленский «как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам». «Это скорее журналисты дадут более точную оценку»,— добавил он.

«Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать, а именно в данном случае — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах. Это тянется годами, теперь ясно, почему. Потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска. Доведут ли украинские власти до решения окончательного этого вопроса, я не знаю, но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе»,— цитирует президента России "Коммерсант".

На прошлой неделе президент Украины посетил зону вооруженного конфликта в Донбассе, чтобы обсудить с военными отвод войск. Также господину Зеленскому удалось пообщаться с бойцами полка «Азов», которые выступают против разведения сил. Глава государства потребовал у них сдать незарегистрированное оружие и не мешать разведению войск.

На следующий день командир полка Андрей Билецкий записал видеообращение, в котором обвинил президента страны в «сдаче огромной территории» в Донбассе и пообещал в случае необходимости помешать этому.

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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31.10.2019, 05:37
Гость: не похож?

Вальцман,Коломойский,Гройсман,Зеленский одного поля ягоды.
31.10.2019, 04:24
Гость: Поручик

Не будет же российский главнокомандующий признавать что это его навязанный Минский план и вся политика по отношению к Украине полностью провальная, вот и переводит теперь стрелки на Зе.
31.10.2019, 02:34
Гость: пересичный громадянин

Безо всяких дипломатических "затруднений("политкорректностей")" вангую, что коломойцевский "юный ждобандеровец" Зе не "справится" с уже поднаторевшими в душегубстве бандеронациками, даже если бы и захотел!
Зе скорее в отставку подаст, чем решится действовать против них-ведь генетически, даже сам будучи украинствующим "ждобандеровцем", боится подлой "ответки" от раздухарившихся своих сообщников по "евромайдану"-мстительных адептов гитлеровских пособников-наципалачей Бабьего Яра!
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