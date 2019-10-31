Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

10:18

России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по "ложному" реверсу.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", - цитирует Путина ТАСС.

По мнению главы государства, надо "избавиться от этого абсурда" и обнулить все требования с обеих сторон. "Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", - сказал он.

Как пишет ТАСС, очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в Брюсселе 28 октября. По его итогам зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Киев теперь открыт к дискуссии по "пакетному" решению, включающему мировое соглашение по искам в Стокгольмском арбитраже и возобновление поставок российского газа на Украину, о котором стороны заговорили впервые с 2014 года.

При этом "Нафтогаз" в опубликованном после встречи в Брюсселе заявлении подчеркнул, что не готов обсуждать какие-либо "пакетные" соглашения с РФ, и потребовал представить российские предложения в письменном виде.

Действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", однако их мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины. И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу.