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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

10:18 31.10.2019
Владимир Путин
© KM.RU, Алексей Белкин
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России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по "ложному" реверсу.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", - цитирует Путина ТАСС.

По мнению главы государства, надо "избавиться от этого абсурда" и обнулить все требования с обеих сторон. "Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", - сказал он.

Как пишет ТАСС, очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в Брюсселе 28 октября. По его итогам зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Киев теперь открыт к дискуссии по "пакетному" решению, включающему мировое соглашение по искам в Стокгольмском арбитраже и возобновление поставок российского газа на Украину, о котором стороны заговорили впервые с 2014 года.

При этом "Нафтогаз" в опубликованном после встречи в Брюсселе заявлении подчеркнул, что не готов обсуждать какие-либо "пакетные" соглашения с РФ, и потребовал представить российские предложения в письменном виде.

Действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", однако их мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины. И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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31.10.2019, 18:23
Гость: Детский сад какой-то

Это где в контракте прописано что Китай имеет право забирать дополнительные объемы сверх контракта и при этом за этот доп объем не платить? А ну-ка выписочку из контракта сюда- пункт где об этом говорится?
Пришли говорите, т.е контракт читали? или сами придумали? То-то и оно что сами придумали. Так что если "пришли" , а это увы не доказательство а выдумки, то и идите, идите,идите.
Сплетнями оперируете милейший.
31.10.2019, 18:18
Гость: Местный(не беглый)

Не понял? А зачем России в 2020-ом году кланяться Украине?
Потому что у России обязательства пере европейскими потребителями?
Ну так Россия не отказывается от продления контракта на полгода-год.Это Украина упирается и халявы хочет.
Один вон здесь додумался что мол труба СП-2 останется пустой и как резервной, а Европа заставит Россию качать газ через Украину.
Вы хоть понимаете какие просто идиотские мысли сидят у них в голове? Что Европа ради Украины пойдет на убытки и заставит Россию финансировать Украину.
Этих людей вообще возможно вылечить и вернуть в реальность? Я сильно сомневаюсь.Они все еще продолжают верить в дурацкую фишку которую сами и придумали - "весьмирзанас".
Дело тут в другом, все зависит от того времени за которое Украина введет в действие подписанные ими европейские энергетические законы. Месяц,два, полгода. Не нужно быть Вангой чтобы догадаться Украина будет тянуть как можно дольше. Опять же это ей никак не поможет все равно придется выполнять, Европа заставит. Так что России нужно продлить действующий контракт на полгода-год. Никакой новый долгосрочный контракт ,да еще с теми объёмами что хочет Украина Россия заключать не будет.
Зачем если европейские энергетические законы, делает ненужными для России эти обязательства.
Скорпее всего Россия и ЕС додавят УКраину и заставят подписать краткосрочный новый контракт или продлить действующий на пол-года ,год.
Председатель Еврокомиии уже заявил что Украина уже склоняется к этому варианту.А куда им деваться.
31.10.2019, 18:04
Гость: ???

В России замерзали из-за аварий на сетях, а не из-за того что газа не было.О себе беспокойся.В сад.
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