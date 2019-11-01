Полковник ФСБ согласился отдать государству 6 млрд рублей и часы

14:51

Бывший руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин согласился отдать государству часть обнаруженных у него активов.

По словам адвоката, данные средства были получены «из не предусмотренных законом источников», сообщает РИА Новости.

Государству будет передано 72,75 млн долларов, 8,5 млн евро, £4 тыс фунтов стерлингов и 810 млн рублей (по текущему курсу порядка 6,1 млрд рублей). Также Черкалин передаст в доход государства автомобиль Porsche Cayenne, наручные часы и запонки.

По словам адвоката, «остальные требования ответчик не признает».

Напомним, в конце лета текущего года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина. Общая сумма требований составляет 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков (общая площадью 7000 кв. м), 14 нежилых помещений, два автомобиля, а также $72 млн, €8 млн и 800 млн рублей наличными.

В мае этого года Черкалина обвинили в получении взяток, а в июля ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.