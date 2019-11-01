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Полковник ФСБ согласился отдать государству 6 млрд рублей и часы

14:51 1.11.2019
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© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин согласился отдать государству часть обнаруженных у него активов.

По словам адвоката, данные средства были получены «из не предусмотренных законом источников», сообщает РИА Новости.

Государству будет передано 72,75 млн долларов, 8,5 млн евро, £4 тыс фунтов стерлингов и 810 млн рублей (по текущему курсу порядка 6,1 млрд рублей). Также Черкалин передаст в доход государства автомобиль Porsche Cayenne, наручные часы и запонки.

По словам адвоката, «остальные требования ответчик не признает».

Напомним, в конце лета текущего года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина. Общая сумма требований составляет 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков (общая площадью 7000 кв. м), 14 нежилых помещений, два автомобиля, а также $72 млн, €8 млн и 800 млн рублей наличными.

В мае этого года Черкалина обвинили в получении взяток, а в июля ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 18:35
Гость: Русский

...кто возглавляет ФСБ России?! Есть офицаальное правило -за своих подчиненных отвечает Начальник. Почему до сих пор он работает?! или он был в доле...
Предположим ВВП не знал, но теперь, когда каждый гражданин ЭТО знает, где его реакция? Как это называется. Тогда зачем писать ВВП, если он НЕ ХОЧЕТ принимать естественные решения . Или ему мало собственного признания этого т.н. полковника?!!
Столько вопросов -ответов пока НЕТ! НАРОД ЖДЕТ…
01.11.2019, 18:11
Гость: Макар

Фуфло не фуфло, зато при милиардах...
01.11.2019, 18:04
Гость: Макар

Полковник согласился отдать награбленное!!! Пускай быстрее забирают и уматывают к чертям собачьим, пока полковник не передумал...не то заберёт взад...
Это просто ужас какой-то...
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