Прокуратура отчиталась о проверке единоросса Метельского

18:15

Московская прокуратура не нашла в деятельности единоросса Андрея Метельского признаков нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в ответе прокурора города депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.

«Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», – цитируют «Ведомости» заключение из документа.

Рашкин в августе направил обращение в антикоррупционное управление президента, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС). Депутат просил проверить, не нарушал ли Метельский, который тогда был вице-спикером Мосгордумы, законы, запрещающие должностным лицам участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В июле Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

В ответе прокуратуры отмечается, что сейчас Метельский не является депутатом Мосгордумы, а запрет на управление коммерческими организациями не распространяется на лиц, ранее занимавших государственные должности.

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.

В ответе ФНС говорится, что в случае подтверждения этого факта семья Метельского должна будет в установленном порядке уплатить налоги.

