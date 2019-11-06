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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

12:28 6.11.2019
Скриншот с YouTube
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Почти 60% россиян считают, что стране нужны решительные перемены. Об этом свидетельствуют результаты исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», пишет газета «Ведомости».

В исследовании отмечается, что за два года данный показатель вырос с 42 до 59%. Причем 53% россиян считают, что подобные реформы возможны только при условии серьезного изменения политической системы.

За незначительные перемены высказались 31% респондентов, 8% опрошенных заявили, что никаких перемен не нужно.

Рядовые россияне считают, что больше всего перемен боятся чиновники (69%), олигархи и большой бизнес (67%), действующий президент и его окружение (25%). Причем доля россиян, считающих, что Путин может предложить достойный план преобразований, снизилась с 25 до 16%. Правда, вера сограждан в лидеров других политических партий еще ниже. Так, в возможности Владимира Жириновского верят 9%, Геннадия Зюганова — 5%, Алексея Навального и Сергея Шойгу — по 3%.

Наиболее необходимыми изменениями в стране жители России считают повышение зарплат и уровня жизни (24% респондентов), смену правительства и президента (13% респондентов).

Как отмечают эксперты,  результаты опроса пока не свидетельствуют о полной готовности людей к смене власти, но означают, что в обществе нарастает недовольство, что выльется в увеличение количества протестных акций.

Эксперты предупреждают, что с ростом экономических проблем падает авторитет власти. В свою очередь роскошь чиновников, сотрудников госкорпораций и «окружения президента» начинает раздражать все большее количество людей. Но при этом в честные выборы в стране верят лишь 9% респондентов.

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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06.11.2019, 18:21
Гость: Лучше ГОРОД

Вербовать, дать клич, всем желающим поехать на строительство города. Не простого, а золотого. Правильного, с умом и на будущее. Те, кто готовы оторвать задницу, поедут. Такие всегда есть и будут. Это будут молодые парни и девчонки, без пеньков трухлявых, которых туда на пушечный выстрел подпускать нельзя. И это будет внутренняя америка. Не драное мертвячее сколково. Она как пылесос вберет в себя такую энергию и мощь, замучаетесь останавливать. Там на каждый дом будет столько талантливых людей - у-у-у. Проходили уже.
06.11.2019, 18:06
Гость: Нужно хотя бы слегка намекнуть...

Например, снять голубенькую ширмочку с Мавзолея...
Уже будет достаточно, чтобы либералы поняли, что шутки заканчиваются...
06.11.2019, 18:03
Гость: Доцент

С 1953 хрущизм...
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