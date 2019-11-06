Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

12:28

Почти 60% россиян считают, что стране нужны решительные перемены. Об этом свидетельствуют результаты исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», пишет газета «Ведомости».

В исследовании отмечается, что за два года данный показатель вырос с 42 до 59%. Причем 53% россиян считают, что подобные реформы возможны только при условии серьезного изменения политической системы.

За незначительные перемены высказались 31% респондентов, 8% опрошенных заявили, что никаких перемен не нужно.

Рядовые россияне считают, что больше всего перемен боятся чиновники (69%), олигархи и большой бизнес (67%), действующий президент и его окружение (25%). Причем доля россиян, считающих, что Путин может предложить достойный план преобразований, снизилась с 25 до 16%. Правда, вера сограждан в лидеров других политических партий еще ниже. Так, в возможности Владимира Жириновского верят 9%, Геннадия Зюганова — 5%, Алексея Навального и Сергея Шойгу — по 3%.

Наиболее необходимыми изменениями в стране жители России считают повышение зарплат и уровня жизни (24% респондентов), смену правительства и президента (13% респондентов).

Как отмечают эксперты, результаты опроса пока не свидетельствуют о полной готовности людей к смене власти, но означают, что в обществе нарастает недовольство, что выльется в увеличение количества протестных акций.

Эксперты предупреждают, что с ростом экономических проблем падает авторитет власти. В свою очередь роскошь чиновников, сотрудников госкорпораций и «окружения президента» начинает раздражать все большее количество людей. Но при этом в честные выборы в стране верят лишь 9% респондентов.