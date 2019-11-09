Отца «гонщицы» Мары Багдасарян лишили гражданства России

17:25

Отца скандальной любительныцы высоких скоростей и многократной нарушительницы правил дорожного движения Мары Багдасарян лишили российского гражданства.

Как рассказал РИА Новости адвокат Давид Кемулария, Эльмар Багдасарян получил из столичного главка МВД сообщение о результатах проверки. "Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка", — говорится в сообщении.

Для урегулирования правового статуса Эльмару Багдасаряну необходимо получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство.

Адвокат считает такое решение незаконным: Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт. "Он был получен автоматически, и забрать его нельзя, тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде", — сказал Кемулария.

Мара Багдасарян отреагировала на эту новость в своем Instagram. "Он не может никуда выйти и перемещаться, получать медицинскую помощь, только потому, что кто-то решил, что его тридцатилетнее пребывание в стране – незаконно", - написала девушка.