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Отца «гонщицы» Мары Багдасарян лишили гражданства России

17:25 9.11.2019
Эльмар Багдасарян. Фото с сайта mega-stars.ru

Отца скандальной любительныцы высоких скоростей и многократной нарушительницы правил дорожного движения Мары Багдасарян лишили российского гражданства.

Как рассказал РИА Новости адвокат Давид Кемулария, Эльмар Багдасарян получил из столичного главка МВД сообщение о результатах проверки. "Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка", — говорится в сообщении.

Для урегулирования правового статуса  Эльмару Багдасаряну необходимо получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство.

Адвокат считает такое решение незаконным: Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт. "Он был получен автоматически, и забрать его нельзя, тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде", — сказал Кемулария.

Мара Багдасарян отреагировала на эту новость в своем Instagram. "Он не может никуда выйти и перемещаться, получать медицинскую помощь, только потому, что кто-то решил, что его тридцатилетнее пребывание в стране – незаконно", - написала девушка.

Темы: Россия, Федеральная миграционная служба РФ
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Комментарии читателей
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10.11.2019, 00:12
Гость: YKK

Браво. Давно бы так.
09.11.2019, 22:20
Гость: Приютить-то приютит...

Но в любой стране денег вытрясут немеряно. Он такой далеко не первый, и даже не сотый. Это только на Руси ему такая халява.
09.11.2019, 21:56
Гость: 囧

С его деньгами любая страна будет рада приютить. Гражданство ему вернут и ещё извинения попросят и бабки заплатят ,чтоб не жаловался в ЕСПЧ,Гос.Деп.,ООН и что там ещё? Сейчас и начнётся борьба за права лишенца. По серъёзному ничего глупее нельзя было придумать. Совсем с брендили.
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