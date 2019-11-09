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В Москве запретили детскую постановку по мотивам повести «Чиполлино»

13:40 9.11.2019
Фото из соцсети

Директор московского центра культуры "Сцена" Анжелика Петрова запретила показ спектакля  по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино". Об этом на своей странице в Facebook  написал руководитель театральной студии "Классики" Александр Таттари.

Следует отметить, что этот спектакль Центра театрального искусства был ранее одобрен и отобран в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров "Молодые-молодым", уже  вышла афиша и на открытии фестиваля был показан ролик с участием исполнителей. В спектакле играют подростки, они готовились и уже пригласили зрителей.

Показ должен был состоятся 9 ноября на площадке организатора фкстиваля ЦК "Сцена". Но 6 ноября, уже в период проведения фестиваля, поздно вечером директор "Сцены" Анжелика Петрова позвонила режиссеру Александру Таттари и запретила спектакль к показу.

"Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения. Более того, она накажет всех сотрудников, кто отобрал данный спектакль на фестиваль", - пишет Таттари. 

"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена? Создатели спектакля не ставили себе цели поддерживать какое-либо политическое движение, мы не занимаемся политикой," - отметил режиссер.

Темы: Россия, Театр в России
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Комментарии читателей
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09.11.2019, 20:32
Гость: Юрий

Почему намек именно на Сталина? Вот он уж дураком не был. Сталин - лучший руководитель в истории России.
09.11.2019, 20:30
Гость: Юрий

Ленин с Искрой не нужен. Нужна только революционная ситуация.
09.11.2019, 20:29
Гость: Юрий

На очереди "Незнайка на Луне"
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