В Москве запретили детскую постановку по мотивам повести «Чиполлино»

13:40

Директор московского центра культуры "Сцена" Анжелика Петрова запретила показ спектакля по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино". Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель театральной студии "Классики" Александр Таттари.

Следует отметить, что этот спектакль Центра театрального искусства был ранее одобрен и отобран в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров "Молодые-молодым", уже вышла афиша и на открытии фестиваля был показан ролик с участием исполнителей. В спектакле играют подростки, они готовились и уже пригласили зрителей.

Показ должен был состоятся 9 ноября на площадке организатора фкстиваля ЦК "Сцена". Но 6 ноября, уже в период проведения фестиваля, поздно вечером директор "Сцены" Анжелика Петрова позвонила режиссеру Александру Таттари и запретила спектакль к показу.

"Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения. Более того, она накажет всех сотрудников, кто отобрал данный спектакль на фестиваль", - пишет Таттари.

"Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем. И что кто-то был невнимателен при отборе материала на фестиваль, где не нужен актуальный театр. Мне кажется- политическая сатира, как жанр, в стране пока не запрещена? Создатели спектакля не ставили себе цели поддерживать какое-либо политическое движение, мы не занимаемся политикой," - отметил режиссер.