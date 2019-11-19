Суд арестовал охранника после стрельбы в благовещенском колледже

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Благовещенский городской суд на два месяца арестовал охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова, который был на посту, когда в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, сообщает РИА Новости.

По решению суда Ермолов взят под стражу до 14 января 2020 года. В обосновании ходатайства следствие отметило, что охранник обвиняется в тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. По мнению следственных органов, обвиняемый может скрыться.

Прокуратура поддержала следствие в ходатайстве об аресте.

Ермолова обвиняют по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее он был судим за особо тяжкое преступление, у него двое малолетних детей.

Вместе с тем адвокат Ермолова передала судье заключение врача, в котором говорится о проблемах с сердцем у обвиняемого - у него был инфаркт и ему требуется проведение операции.

"Я не считаю себя виновным, я сделал все, от меня зависящее, вывел людей, вызвал МЧС. Я даже по сути не являюсь охранником, у меня нет удостоверения", — заявил Ермолов в зале суда.

Как заявлял глава регионального управления СК Станислав Белянский, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин сообщал, что охранник, который находился на посту, проходил по временному документу, разряда об охранной деятельности не имел, не был оформлен должным образом.

Трагедия в благовещенском колледже произошла 14 ноября, 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Помимо сотрудника ЧОПа, был задержан гендиректор охранного предприятия Сергей Андрющенко. По решению Благовещенского городского суда его заключили под стражу на два месяца, до 14 января.