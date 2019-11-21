Выборы депутатов Мосгордумы обошлись бюджету в 1 млрд рублей

19:05

На выборы депутатов Мосгордумы из столичного бюджета было выделено более 951 млн рублей.

Об этом рассказал член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«Утвержден отчет Мосгоризбиркома, он будет представлен в Мосгордуму <...> Всего на избирательную кампанию затрачено более 951,3 млн рублей, мы полностью уложились в те средства, которые выделены на ее проведение», - цитирует Ермолова ТАСС.

Напомним, выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоялись 8 сентября текущего года. В 3 из 45 округов была введена экспериментальная возможность электронного голосования. Как сообщалось ранее, проигравшие кандидаты заявляли о принуждении бюджетников к электронному голосованию.