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Выборы депутатов Мосгордумы обошлись бюджету в 1 млрд рублей

19:05 21.11.2019
Мосгордума
Фото пресс-службы Мосгордумы
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На выборы депутатов Мосгордумы из столичного бюджета было выделено более 951 млн рублей.

Об этом рассказал член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«Утвержден отчет Мосгоризбиркома, он будет представлен в Мосгордуму <...> Всего на избирательную кампанию затрачено более 951,3 млн рублей, мы полностью уложились в те средства, которые выделены на ее проведение», - цитирует Ермолова ТАСС.

Напомним, выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоялись 8 сентября текущего года. В 3 из 45 округов была введена экспериментальная возможность электронного голосования. Как сообщалось ранее, проигравшие кандидаты заявляли о принуждении бюджетников к электронному голосованию.

Темы: Мосгордума
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