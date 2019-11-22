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«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

10:45 22.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК сообщили два источника в авиационной промышленности.

По информации издания, в ходе аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2019 планировалось подписание контрактов на поставку четырех машин. «Тянули с ценой до последнего. Когда согласовали цены — 11,7 миллиона долларов за один Ми-171 и 11,9 миллиона долларов за один Ми-172 — покупатели уже уехали», — сказал один из источников.

Цена на эти модели для внутреннего рынка колеблется в районе восьми миллионов долларов.

В пресс-службе холдинга пояснили, что встречи с представителями этих стран действительно были, однако «переговоры находятся на начальной стадии, никаких контрактов к подписанию не планировалось».

Холдинг «Вертолеты России» входит в «Ростех». Госкорпорации принадлежит 85% акций, еще 12% — консорциуму ближневосточных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций. По итогам 2017 года выручка компании по МСФО составила 228 миллиардов рублей, по итогам 2018-го она снизилась на 24%, до 188,5 миллиарда рублей. В 2017 году «Вертолеты России» поставили 221 вертолет, в 2018-м — около 200.

Темы: Военная авиация в мире, Военная авиация РФ, Авиация
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Комментарии читателей
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22.11.2019, 20:37
Гость: Просто интересно?

А можно узнать хоть про один тендер, который бы выиграл СССР у западных производителей? Тендер за деньги, а не за социалистическую солидарность трудящихся всех стран.
22.11.2019, 19:35
Гость: Котяра!

Есть в России не только вертолёты, но и атомные ледоколы, атомные подводные лодки, ядерные ракеты с ядрённым движком и т.д., а нефть и газ для дураков....
22.11.2019, 19:10
Гость: Эх, выыыы!

СССР раздавал всё даром, брацким народам, поэтому СССР все любили.
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