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Победа здравого смысла: Дума освободила от ответственности Штирлица и Кукрыниксов

09:35 22.11.2019 , Святослав Князев

Российский парламент изменил текст закона, позволявшего штрафовать антифашистов, буддистов и антикваров


Стоп-кадр из видео в YouTube

Госдума РФ проголосовала за поправки к законодательству, исключающие ответственность за некоторые случаи «показа» нацистской атрибутики. Однако такая демонстрация возможна только при условии, что она не является пропагандой нацизма или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии.

«Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Как отметила одна из инициаторов внесения поправок Елена Ямпольская, когда был принят полный запрет на демонстрацию нацистской символики, «возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем».

Она пообещала, что в ближайшее время кодекс об административных правонарушениях будет подкорректирован, согласно новым нормам.

Инициатива – действительно острая и актуальная. Только в 2018 году согласно статье о «пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики» были привлечены к ответственности 1639 человек. И проблема в данном случае не только в штрафе, но и в том, что на человеке остается клеймо «нациста». Причем, зачастую – совершенно незаслуженно.

Так, совсем недавно, Интернет всколыхнула новость о том, что в городе Калтан Кемеровской области на местного юриста был составлен админпротокол за то, что он разместил в соцсетях фотографию... флешмоба, посвященного 55-ой годовщине полета Юрия Гагарина.

Мероприятие организовали вполне себе «умеренные» организации, поддерживающие хорошие отношения с властью. Вся проблема оказалась в том, что, сфотографированное под определенным углом число 55 (соответствующим образом выстроились активисты) может отдаленно напоминать свастику...

Впрочем, это далеко не первое подобное решение. Вопросы у правоохранительных органов в свое время возникали к буддистам (в их символике свастики очень широко распространены), к антикварам (например, за продажу монет третьего рейха в Самаре), к краеведам (за публикацию совершенно без злого умысла фотографий событий времен гитлеровской оккупации).

Нередко доставалось и активистам-антифашистам - за перепосты картинок с перечеркнутыми свастиками и классических плакатов работы художников из группы Кукрыниксы, обличавших зверства гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.

В сложной ситуации оказались и журналисты, обличающие преступления украинских неонацистов. Ведь в Незалежной сегодня гитлеровская символика «в чести». Ее активно используют подразделения вооруженных сил, нацгвардии и общественные организации. Однако писать об этом можно было лишь «на словах».

Попробуй разместить в газете или блоге фото молодчиков с флагом рейха, и проблем не оберешься. А ведь, как гасит народная мудрость, один раз увидеть – лучше, что сто раз услышать.

Номинально «профильная» статья админкодекса была сформулирована таким образом, что наказанию, гипотетически, подлежали даже телевизионщики, транслирующие «Семнадцать мгновений весны» и «Обыкновенный фашизм». Ведь и там, и там свастик хватало...

Теперь, главное, чтобы маятник не качнулся в обратную сторону. И чтобы под видом «фанатов истории» гитлеровскую символику не начали разносить члены неонацистских группировок.


Фото с сайта mil.ru

Кстати, многие из них неплохо чувствовали себя в сети даже на фоне формального запрета свастик.

Социальная сеть «Вконтакте», к сожалению, забита аккаунтами различных ультраправых активистов, восхищающихся Гитлером и призывающих к межнациональной розни. Что уж тут говорить про «исторических ревизионистов», которые тонко оправдывают нацизм, распространяя сказки о «добрых нацистах», планах Сталина «напасть» на Германию и «хороших коллаборационистах».

Такого рода публика работает в уважаемых государственных ВУЗах и регулярно появляется в «топовых» СМИ. И она куда опаснее, чем молодые люди, лайкающие нейтральные фото времен Великой Отечественной войны.

Все это, конечно, сложнее доказывать, чем формальный факт демонстрации обычной свастики, но куда продуктивнее с точки зрения общественного спокойствия...

Будем надеяться, что Госдума продолжит и дальше подобную деятельность, прорабатывая по очереди нормативные акты, содержащие неоднозначные нормы. Такой подход способен не только облегчить жизнь людям, но и улучшить имидж самого законодательного органа.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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22.11.2019, 20:33
Гость: Валлийский Коган-двойному

Милок, чего-чего по-Павлову?
Вы ещё и спец по рефлексам?
Довожу до вашего сведения, что православные бывают истинные, дорогой.
А вот гаммадион по гречески ещё называют тетрагаммой и к троице этот знак таки никаким боком не подходит, так как тетра это таки значит четыре, а все слово по-нашему значит четыре Г.
Да и знак свастики появился тысяч этак за восемь до рун, дорогой.
Вы бы пукали как-то в тему.
Ну русский вы, может быть даже ариец, ну не любите вы евреев, но факты надобно проверять прежде чем на клаву падать.
22.11.2019, 19:43
Гость: Кот Мурр

Ну предположим,вот все трепещут и народ забит до бессловесного трусливого стада?Нет ни интернета,ни политакций,ни свободы.Одна пропаганда и полный террор безумствуют!
.
И что это изменит в деградирующей экономике,стыдобной политике,убитой науке и технологиях,исчезающем образовании и медицине?
.
Они все враз оживут после 20 лет ЗАБОЯ?
.
Да нет
Страна и социум будет ДЕГРАДИРОВАТЬ и КОЛЛАПСИРУЕТ В ИТОГЕ.
Вопрос лишь в том - КОГДА?
.
Ну вот введут наконец "ЧЕБУРНЕТ" и останутся тут только пригожинские восхвалители жулья?
"Котов Мурров" им ненавистных с ПРАВДОЙ не станет.
.
Ну и что это изменит в экономике?
А в политике?
В культуре?
В управлении?
.
Что,воровать меньше станут Минцы?
Или Чубайс мигом превратится в учёного?
А Рогозин с сынулькой разгонят попов и станут платить себе в 7 раз меньше(как руководителю НАСА!) ,а своим работягам и инжинерам в 7 раз больше?
Ротенберги постыдятся пилить на мостах и научатся строить современные роботизированные заводы?
Воры-генералы сами себя расстреляют,а "бриллиантовые судьи" сами себя посадят?
Полмиллиона нацгвардейцев пойдут в рабочие на новых заводах построенных Ротенбергами и Керимовыми?
Чеченцы станут работать вежливыми портье на новых турбазах Медведева?
Он поумнеет?
А 5 миллионов чиновников сами себя сократят в 10 раз и пойдут работать на новые фабрики нано-волокна Чубайса и автозаводы Прохорова-Куршавельского клепаюшие новенькие электомобили Ё-Мобиль, экспортируемые как горячие пирожки в Китай,Индию,США,Европу,Азию?
.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?!
22.11.2019, 19:27
Гость: Татьяна Алексеевна

Фильм ТЕРМИНАТОР многие смотрели...
Как раз в нем и показан принцип ДЕТЕРМИНАЦИИ.
Прохфессор кислых щей...
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