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Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

07:55 25.11.2019
Инцидент в Керченском проливе 2018
Скриншот с YouTube
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Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова.

По словам Молохрва, трибунал планируется провести весной 2020 года, в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки. "Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась", - добавил он.

Предполагается, что трибунал позволит убедительно и публично разоблачить предвыборную провокацию бывшего президента Украины Петра Порошенко и, таким образом, перейти в наступление на юридическом фронте.

Обсуждение инцидента будет проходить в несколько сессий продолжительностью несколько дней каждая, и первую из них предлагается провести в России, неподалеку от места провокации.

"Трибунал по Керченской провокации нельзя будет считать полноценной заменой официального судебного процесса, однако он призван серьезно повлиять на общественное мнение стран Запада и особенно стран "третьего мира" в пользу России", - прокомментировал Молохов.

Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.

Темы: Инцидент в Керченском проливе
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 15:19
Гость: и куда

же ты газ денешь, умник ?
25.11.2019, 14:40
Гость: В.К.

Нужно не международные трибуналы созывать,а заявить Украине,Польше,Латвии и далее по списку,что после окончания контракта на поставку газа договоров с ни ми продлятся не будут.Вот и посмотрим как запляшут эти русофобы.Хватит абсурда,не хвост крутит собакой.
25.11.2019, 14:17
Гость: Трудно

будет этим доказать западу, что гаагское .... хоть что-то стоит.
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