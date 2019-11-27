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Владивосток официально стал столицей Приморья

12:20 27.11.2019
Владивосток
Фото с сайта wikipedia.org
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Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, пишет РИА Новости со ссылкой на законодательное собрание региона.

Инициативу в краевой парламент направила дума Владивостока. Она была поддержана комитетом по региональной политике, законности и международному сотрудничеству.

Отмечается, что документ вступит в силу 1 января 2020 года.

"Принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создать условия для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях", — прокомментировал это решение председатель гордумы Андрей Брик.

По словам первого вице-губернатора Приморья Веры Щербиной, в следующем году столице края выделят 300 миллионов рублей из регионального бюджета.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. С момента образования региона в 2000 году его столицей был Хабаровск.

Тогда же городские депутаты обратились к Олегу Кожемяко, который на тот момент исполнял обязанности губернатора Приморского края, с просьбой поддержать инициативу о присвоении Владивостоку статуса столицы Приморья.

Темы: Владивосток
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Комментарии читателей
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27.11.2019, 17:01
Гость: Татьяна Алексеевна

Я на ту ветку и не заглядывала.
Опять от моего имени пишут?
27.11.2019, 16:09
Гость: Бтр

Нет хлеба-ешьте пироженые.
Нет денег-читайте прекрасные новости.
27.11.2019, 15:03
Гость: Татьяна Алексеевна

Позволю себе посоветовать Вам найти в Википедии сколько самых разных столиц существует в России.
Очень интересно.
Все комментарии (7)
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