Владивосток официально стал столицей Приморья
Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, пишет РИА Новости со ссылкой на законодательное собрание региона.
Инициативу в краевой парламент направила дума Владивостока. Она была поддержана комитетом по региональной политике, законности и международному сотрудничеству.
Отмечается, что документ вступит в силу 1 января 2020 года.
"Принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создать условия для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях", — прокомментировал это решение председатель гордумы Андрей Брик.
По словам первого вице-губернатора Приморья Веры Щербиной, в следующем году столице края выделят 300 миллионов рублей из регионального бюджета.
В конце прошлого года Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. С момента образования региона в 2000 году его столицей был Хабаровск.
Тогда же городские депутаты обратились к Олегу Кожемяко, который на тот момент исполнял обязанности губернатора Приморского края, с просьбой поддержать инициативу о присвоении Владивостоку статуса столицы Приморья.