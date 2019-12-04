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Около сотни объектов «заминировали» в Москве за последние два дня

11:05 4.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Анонимные сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах 2 и 3 декабря поступили в адрес почти 100 московских объектов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, основной мишенью для злоумышленников стали суды, медицинские учреждения и торговые центры. В частности полиция и спасатели проверяли такие крупные объекты, как ГУМ, ТЦ "Афимолл Сити", Мосгордума, а в Подмосковье - аэропорт "Домодедово".

Также анонимные сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах в минувший вторник поступали в адрес МГУ, телецентра Останкино, храма Христа

Отмечется, что ни один из поступивших сигналов не подтвердился. Количество эвакуированных для проверки городских объектов за два дня приблизилось к 10 тыс. человек.

Очередная волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября.

Темы: Москва, Телефонный терроризм
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 15:33
Гость: Рокфеллер зря не приезжает!

.
04.12.2019, 13:25
Гость: ав

интернет и телефоны
смс любой послать может
больных много
04.12.2019, 12:41
Гость: Анонимки бандеровские.

Наверняка.
Все комментарии (6)
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