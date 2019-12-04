Около сотни объектов «заминировали» в Москве за последние два дня

11:05

Анонимные сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах 2 и 3 декабря поступили в адрес почти 100 московских объектов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, основной мишенью для злоумышленников стали суды, медицинские учреждения и торговые центры. В частности полиция и спасатели проверяли такие крупные объекты, как ГУМ, ТЦ "Афимолл Сити", Мосгордума, а в Подмосковье - аэропорт "Домодедово".

Также анонимные сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах в минувший вторник поступали в адрес МГУ, телецентра Останкино, храма Христа

Отмечется, что ни один из поступивших сигналов не подтвердился. Количество эвакуированных для проверки городских объектов за два дня приблизилось к 10 тыс. человек.

Очередная волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября.