Судьи предложили наказывать СМИ за давление и дискредитацию

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Совет судей РФ подготовил проект концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на инициативу.

Авторы концепции, в частности, предлагают ввести ответственность для изданий и журналистов за давление на суд и публикацию негативных материалов, размещенных за деньги. По мнению совета, судей нужно защитить от «тенденциозных публикаций».

Совет судей РФ предлагает утвердить нормативный акт о том, как пресса должна освещать работу судей, и внедрить механизм, защищающий судей от «дискредитации судебной власти в СМИ».

Согласно проекту концепции, особо актуальной стала проблема «скандализации правосудия», то есть «манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочная, необоснованная критика».

В Совете судей России не стали уточнять, как именно будут наказывать СМИ, отметив, что это должны определить законодательные органы.

В ноябре СК возбудил уголовное дело об угрозах убийством судье Алексею Криворучко, который вынес приговор фигуранту «московского дела», актеру Павлу Устинову. Дело завели из-за публикаций в соцсетях. Двое человек арестованы, еще одни находится под подпиской о невыезде.

Совет судей 5 декабря рассмотрит новые Типовые правила пребывания посетителей в судах, которые запрещают посещать суды в одежде, «имеющей надписи, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти», сообщают «Открытые медиа». По данным издания, под запрет могут попасть любые футболки активистов, например, с фотографиями подсудимых.