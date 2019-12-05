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Судьи предложили наказывать СМИ за давление и дискредитацию

09:27 5.12.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Совет судей РФ подготовил проект концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на инициативу.

Авторы концепции, в частности, предлагают ввести ответственность для изданий и журналистов за давление на суд и публикацию негативных материалов, размещенных за деньги. По мнению совета, судей нужно защитить от «тенденциозных публикаций».

Совет судей РФ предлагает утвердить нормативный акт о том, как пресса должна освещать работу судей, и внедрить механизм, защищающий судей от «дискредитации судебной власти в СМИ».

Согласно проекту концепции, особо актуальной стала проблема «скандализации правосудия», то есть «манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочная, необоснованная критика».

В Совете судей России не стали уточнять, как именно будут наказывать СМИ, отметив, что это должны определить законодательные органы.

В ноябре СК возбудил уголовное дело об угрозах убийством судье Алексею Криворучко, который вынес приговор фигуранту «московского дела», актеру Павлу Устинову. Дело завели из-за публикаций в соцсетях. Двое человек арестованы, еще одни находится под подпиской о невыезде.

Совет судей 5 декабря рассмотрит новые Типовые правила пребывания посетителей в судах, которые запрещают посещать суды в одежде, «имеющей надписи, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти», сообщают «Открытые медиа». По данным издания, под запрет могут попасть любые футболки активистов, например, с фотографиями подсудимых.

Темы: Судебная система в России, Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 14:22
Гость: Adrinalino Morfius

А Вы видели хоть один Указ о назначении судей, подписанный ВВП? В указах вообще пишут обезличено: например, назначить судьей Иванова Ивана Ивановича, а их в РФ несколько десятков, кто из них именно назначается судьей, неизвестно, никакой привязки, даже нет идентификационного номера… И эти самозванцы еще и права качают...
05.12.2019, 13:12
Гость: stalker

А может быть суть "дискредитации" состоит не в публикациях в СМИ ? А в том, что у нас оправдательных приговоров в стране всего 0,2 % от общего их числа. Даже в годы Сталина их было 7 %. Это что ? Либо следователи и прокурорские работники у нас сильно поумнели (прим.,что сомнительно) либо суды обвинительные приговоры за уши вытягивают, соглашаясь во всем с органами следствия и прокуратурой дабы не позорить тех и других. А по факту ломают чьи-то судьбы, делая из невинных порой людей преступников. Так кто же виноват в том, что доверие у людей к судебной системе падает ?
05.12.2019, 11:48
Гость: 1945

Никто не сможет дискредитировать честного судью.Только сам судья может дискредитировать себя.
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