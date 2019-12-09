Протестующие из-за саммита в Париже разбили палатки у офиса Зеленского

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Участники акции "Варта на Банковой" разбили палаточный городок перед зданием Офиса президента Украины, сообщает РИА Новости.

На палатках, в некоторых из которых наливают чай и раздают печенье, нанесены логотипы "Неизвестный патриот" и "Демократический топор". Также участники акции протеста установили сцену, на которой выступают музыкальные коллективы.

Организаторы акции заявили, что митинг может быть бессрочным.

Акция "Варта на Банковой" началась вечером в минувшее воскресенье, 8 декабря. Ее целью является предупредить Владимира Зеленского о недопустимости уступок РФ в ущерб национальным интересам Украины на переговорах лидеров стран "Нормандского формата" сегодня, 9 декабря, в Париже.

Сообщается, что в акции приняли участие несколько тысяч человек. Судя по символике, среди собравшихся как представители политических партий и националистических организаций, так и гражданские активисты, а также люди без какой-либо отличительной атрибутики кроме национальной символики в виде государственных флагов.

Отмечается, что акция на Майдане Независимости прошла без грубых нарушений общественного порядка, а в продолжающейся вечером акции перед зданием Офиса президента Украины на ул.Банковой участвуют около 2 тыс. человек.

В пресс-службе полиции Киева пообещали следить за правопорядком до завершения акции, а также призвали ее участников соблюдать нормы действующего законодательства.