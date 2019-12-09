Желающих поменять Конституцию стало в полтора раза больше

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Больше половины россиян считают, что в Конституцию РФ нужно внести поправки, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Такую позицию опрошенные обосновали необходимостью улучшения качества жизни граждан.

Респонденты отвечали на вопрос, следует ли сегодня пересматривать Конституцию. «Положительно на него ответили 68% опрошенных. В прошлом году этот показатель составлял 66%, а в 2013-м — 44% (с 2014 по 2017 годы опросы не проводились)», — пишет РБК.

17% респондентов полагают, что Конституцию пересматривать не стоит. При этом 54% опрошенных отметили, что документ «хороший», тогда как «плохой» считают Конституцию 22% граждан.

35% сторонников изменения Основного закона затруднились сказать, какие именно поправки к нему нужны. Большинство их тех, кто определился с поправками, полагают, что нужно повысить заботу о пенсионерах и других группах населения, улучшить социальную политику в целом. Так ответили 6% опрошенных.

По 2% опрошенных высказались в пользу внесения поправок, отменяющих закон о повышении пенсионного возраста («Конституция должна гарантировать выход на пенсию мужчин в 60 лет, а женщин — в 55 лет. Все, как раньше»), усиливающих борьбу с коррупцией, направленных на ужесточение наказания за преступления и введение смертной казни.