Более 16% российских семей заявили об ухудшении питания

14:22

Проведенное исследование Росстата о рационе питания населения за 2018 год показало, что ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье (16,1%).

Наиболее часто о недоедании говорили многодетные (7,5%) и неполные (7,7%) семьи, а также семьи, состоящие только из пенсионеров (7,1%).

При этом 71,3% участников исследования считает, что ситуация с питанием никак не изменилась, а 12% отметили его улучшение.

Что касается расходов на питание, то результаты исследования показали, что на него уходит примерно треть расходов российских семей (34,3%). При этом семьи, состоящие из пенсионеров, тратят на еду 40,6%, а многодетные - 38,9%.

Отметим, что ранее аналитики Сбербанка уже говорили о том, что расходы на еду останутся повышенными, до тех пор пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. При этом реальные располагаемые денежные доходы россиян падали четыре года подряд (с 2014 года).