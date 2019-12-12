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Более 16% российских семей заявили об ухудшении питания

14:22 12.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Проведенное исследование Росстата о рационе питания населения за 2018 год показало, что ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье (16,1%).

Наиболее часто о недоедании говорили многодетные (7,5%) и неполные (7,7%) семьи, а также семьи, состоящие только из пенсионеров (7,1%).

При этом 71,3% участников исследования считает, что ситуация с питанием никак не изменилась, а 12% отметили его улучшение.

Что касается расходов на питание, то результаты исследования показали, что на него уходит примерно треть расходов российских семей (34,3%). При этом семьи, состоящие из пенсионеров, тратят на еду 40,6%, а многодетные - 38,9%.

Отметим, что ранее аналитики Сбербанка уже говорили о том, что расходы на еду останутся повышенными, до тех пор пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. При этом реальные располагаемые денежные доходы россиян падали четыре года подряд (с 2014 года).

Темы: Росстат
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Комментарии читателей
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12.12.2019, 18:21
Гость: Депутат от Единой России

Ты чиновников не трогай, чиновники государевы люди, они должны хорошо питаться чтобы быть здоровыми и жить долго, принося пользу стране и управляя простым народом.
12.12.2019, 18:19
Гость: Не стОит рыдать: всё - о'кей!

Пускай с голодухи не пустишься в пляс,
Зато стали "нашими" Крым и Донбасс!
Помимо же нищих, "царёк" и чинуши
Питаются-то ни на йоту не хуже!
12.12.2019, 18:16
Гость: Извиняюсь,

в опросе приняли те же 674 участника, что и в опросе о маленькой зарплате?
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