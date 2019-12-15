Затонувший в Севастополе плавдок с подводной лодкой готовят к утилизации

15:25

Плавучий док ПД-16 и списанная подводная лодка Б-380, затонувшие в Южной бухте Севастополя, будут утилизированы.

«Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации», - цитрует сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа издание «Новый Севастополь».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Причиной ЧП стало техническое состояние дока.

Верхняя часть плавдока находится на поверхности, а подлодка всплыла и накренилась. На месте работает буксир, он устанавливает боновое заграждение. Разлива нефтепродуктов не видно.

Плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Он базируется в Севастополе с 1945 года. В доке долгие годы на ремонте находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380, спущенная на воду в 1982 году.