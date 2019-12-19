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России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

10:25 19.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Россия должна расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), передает РБК.

В FATF отметили, что на данный момент конфискация необоснованного богатства возможна только в случаях серьезных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.

По текущим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, ценные бумаги и транспорт, если не удается подтвердить, что они приобретены законно. Наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подпадают под действие закона.

FATF указала, что за 2017 год было конфисковано имущества на 8,8 миллиарда рублей. Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. Между тем 30% всех преступных доходов, или один миллиард долларов приходится на хищения из бюджета.

Темы: Россия, Взятки и взяточники в России, Бюрократия и чиновничество в России, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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19.12.2019, 15:35
Гость: gvozd

никакие они не "лже" либералы - они самые настоящие либералы и есть.
это такой же лохотрон как оправдание коммуняцких изуверов, а мол это не натоящий коммунизьм был, это "лже" коммунизьм и потому если Я буду делать то же самое - то это норм..
либералы это - Либералы.
далее.
рф не "рекомендовали", там ясно написано "Россия должна".
FATF это по сути контора мирового правительства которая осуществляет фашисткий
Диктат Всему Миру - ради вашего "блага" разумеется.
свои Приказы они маскируют как "рекомендации", но "рекомендации" Обязательны к выполнению иначе..
в следующий раз когда будете умиляться FATF помните, что когда пенсионерaм блокируют счета,
карточки и всеобщая Слежка - это все по приказм FATF делается.
19.12.2019, 15:15
Гость: World

Люди добрые, спасайте богатство мое и ваше - в отчаянии крикнула Салтычиха...
19.12.2019, 14:32
Гость: Евгений В

Это вразрез политики олигархов, которые все до единого попадают под эту статью, и, естественно, главных чиновников кремля. Они даже блокируют прогрессивный налог, а то ишь чего "советуют" какие то иноземцы, имущество, заработанное рабским трудом на галерах отбирать....
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