России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

10:25

Россия должна расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), передает РБК.

В FATF отметили, что на данный момент конфискация необоснованного богатства возможна только в случаях серьезных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.

По текущим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, ценные бумаги и транспорт, если не удается подтвердить, что они приобретены законно. Наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подпадают под действие закона.

FATF указала, что за 2017 год было конфисковано имущества на 8,8 миллиарда рублей. Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. Между тем 30% всех преступных доходов, или один миллиард долларов приходится на хищения из бюджета.