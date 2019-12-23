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Минобороны провело крупную кадровую ротацию

06:48 23.12.2019
Министерство обороны РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.

По данным издания, соответствующий приказ был подписан несколько дней назад и теперь офицеры готовятся к исполнению новых служебных обязанностей.

В частности, на пост руководителя инновационного технополиса "ЭРА" назначен глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский. В технополисе ему предстоит взаимодействие с молодыми учеными. Отмечается, что у Ивановского уже есть опыт работы с инновационными частями вооруженных сил. Кроме того, он является доктором технических наук, профессором и заслуженным деятелем науки Российской Федерации.

Также на должность начальника Главного штаба ВМФ был выбран адмирал Александр Витко, командовавший в 2014 году Черноморским флотом. А заместителем главнокомандующего ВМФ станет вице-адмирал Владимир Касатонов.

Темы: Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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23.12.2019, 13:59
Гость: У вас на Украине?

Ты абсолютно прав. В российских ВС в целом всё более -менее нормально.
23.12.2019, 13:58
Гость: А что не надо?

Вы сторонник Ходорковского ,что Россия должна разоружится и ликвидировать Я.О.?
Вы в последнее время стали говорить массу глупостей.
Напомню слова адмирала Макарова, которые выбиты на постаменте его памятника в Кронштадте... - ПОМНИ ВОЙНУ!. Вот из-за тех кто страдает отсутствием памяти и не помнит уроки прошлого в России много проблем.
23.12.2019, 12:21
Гость: личный опыт

Понятное дело, к войне готовимся.
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