Минобороны провело крупную кадровую ротацию

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В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.

По данным издания, соответствующий приказ был подписан несколько дней назад и теперь офицеры готовятся к исполнению новых служебных обязанностей.

В частности, на пост руководителя инновационного технополиса "ЭРА" назначен глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский. В технополисе ему предстоит взаимодействие с молодыми учеными. Отмечается, что у Ивановского уже есть опыт работы с инновационными частями вооруженных сил. Кроме того, он является доктором технических наук, профессором и заслуженным деятелем науки Российской Федерации.

Также на должность начальника Главного штаба ВМФ был выбран адмирал Александр Витко, командовавший в 2014 году Черноморским флотом. А заместителем главнокомандующего ВМФ станет вице-адмирал Владимир Касатонов.