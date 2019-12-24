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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

10:04 24.12.2019
Су-57
Фото с сайта wikipedia.org
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Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По данным агентства, самолет не принадлежит военному ведомству и находится в ведении местного завода-изготовителя имени Гагарина. 

Крушение произошло в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя. Отмечается, что летчику удалось катапультироваться, его подобрал вертолет Ми-8.

Специалисты занимаются поиском черных ящиков. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования.

В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.

Первые испытания прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, а также новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.

В начале ноября замминистра обороны Алексей Криворучко после посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода сообщил, что ВКС должны получить первую серийную партию из 12 машин до конца этого года.

Темы: Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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24.12.2019, 12:49
Гость: Отслеживайте события в мире

Самолеты везде падают, хваление Ф-35 уже несколько штук грохнулись.
24.12.2019, 12:48
Гость: Какая радость...

...для русофобов.
24.12.2019, 11:55
Гость: подууумаешь

зато небоскрёбы в столице,там же пять аэропортов(с советских времен), Wi-Fi в транспорте, скоростной интернет, открытие 17 станций метро в год , недостроенный космодром Восточный и так далее...
Это был сарказм кто не понял
Все комментарии (10)
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