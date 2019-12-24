В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

10:04

Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По данным агентства, самолет не принадлежит военному ведомству и находится в ведении местного завода-изготовителя имени Гагарина.

Крушение произошло в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя. Отмечается, что летчику удалось катапультироваться, его подобрал вертолет Ми-8.

Специалисты занимаются поиском черных ящиков. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования.

В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50. В 2017-м главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что серийным названием боевой машины станет Су-57.

Первые испытания прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, а также новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.

В начале ноября замминистра обороны Алексей Криворучко после посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода сообщил, что ВКС должны получить первую серийную партию из 12 машин до конца этого года.