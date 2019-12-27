РУСАДА оспорило отстранение России от международных соревнований

12:25

Российское антидопинговое агентство 27 декабря направило во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официальное письмо. В нем ведомство выступило против решения организации отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

После того, как ВАДА получит письмо, организация подаст в международный спортивный арбитраж в Лозанне официальное уведомление о споре.

Глава РУСАДА Юрий Ганус ранее говорил, что подача апелляции на отстранение России от соревнований не имеет перспектив.

9 декабря исполком ВАДА отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать подобные соревнования на своей территории. Санкции ввели из-за предполагаемых махинаций с базой данных Московского антидопингового агентства.

Запрет не коснется ближайшего чемпионата Европы по футболу. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Олимпийский комитет России был намерен оспорить это решение.