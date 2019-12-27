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РУСАДА оспорило отстранение России от международных соревнований

12:25 27.12.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Российское антидопинговое агентство 27 декабря направило во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официальное письмо. В нем ведомство выступило против решения организации отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

После того, как ВАДА получит письмо, организация подаст в международный спортивный арбитраж в Лозанне официальное уведомление о споре.

Глава РУСАДА Юрий Ганус ранее говорил, что подача апелляции на отстранение России от соревнований не имеет перспектив.

9 декабря исполком ВАДА отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать подобные соревнования на своей территории. Санкции ввели из-за предполагаемых махинаций с базой данных Московского антидопингового агентства.

Запрет не коснется ближайшего чемпионата Европы по футболу. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Олимпийский комитет России был намерен оспорить это решение.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 19:23
Гость: нунешнему

надо было думать о кишке когда пробы подменяли и базу данных неумело почистили И тут уж газ а тем более-народ не при чем
27.12.2019, 17:34
Гость: И.В.С.:

Советский Союз не мутузился так,
Хоть был буржуинам не друг он, а враг!
РФ же, прогнувшись, буржуйскою стала
И уйму пинков от "друзей" схлопотала...
27.12.2019, 15:14
Гость: Бтр

Ну все, Ганусов может сверлить дырку под орден Александра Невского.
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