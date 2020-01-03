Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи

23:55

Основатель и основной акционер холдинга USM Алишер Усманов считает президента России Владимира Путина главным лидером современности. По словам миллиардера, Путин не заинтересован в улучшении жизни олигархов, так как его главной целью является крепкое государство.

«Я его [Путина] уважаю и думаю, что он лидер номер один в современном мире… Ему не нужны олигархи, только крепкое государство», — поделился Усманов в интервью Financial Times. Миллиардер также добавил, что полностью признает лидера страны, гражданином которой является.

Вместе с тем Усманов подчеркнул, что успехами своего бизнеса он отчасти обязан государству. Миллиардер отметил, что с самого начала его пути в большом бизнесе власти ни в чем не отказывали и помогали ему. «Было бы неприлично умолчать, что государство дало мне возможности для этого [для покупки активов]», — цитирует бизнесмена издание URA.RU.

При этом Усманов отказался называть себя олигархом — по его словам, все свои активы он приобрел на вторичном рынке, а не в ходе приватизации. «Никто мне никогда ничего не дарил», — подытожил миллиардер.

Forbes оценивает состояние Усманова в 16,5 млрд долларов — годом ранее он вошел в рейтинг самых богатых людей, которые платят налоги в Великобритании, передает агентство Nation News. Кроме того, радио Sputnik писало, что бизнесмену в 2019 году удалось увеличить свое состояние еще на 2,51 млрд долларов. Также «Царьград» сообщал, что свою первую бизнес-схему миллиардер разработал, когда в университетские годы ездил «на картошку».