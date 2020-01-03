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Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи

23:55 3.01.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Основатель и основной акционер холдинга USM Алишер Усманов считает президента России Владимира Путина главным лидером современности. По словам миллиардера, Путин не заинтересован в улучшении жизни олигархов, так как его главной целью является крепкое государство.

«Я его [Путина] уважаю и думаю, что он лидер номер один в современном мире… Ему не нужны олигархи, только крепкое государство», — поделился Усманов в интервью Financial Times. Миллиардер также добавил, что полностью признает лидера страны, гражданином которой является.

Вместе с тем Усманов подчеркнул, что успехами своего бизнеса он отчасти обязан государству. Миллиардер отметил, что с самого начала его пути в большом бизнесе власти ни в чем не отказывали и помогали ему. «Было бы неприлично умолчать, что государство дало мне возможности для этого [для покупки активов]», — цитирует бизнесмена издание URA.RU.

При этом Усманов отказался называть себя олигархом — по его словам, все свои активы он приобрел на вторичном рынке, а не в ходе приватизации. «Никто мне никогда ничего не дарил», — подытожил миллиардер.

Forbes оценивает состояние Усманова в 16,5 млрд долларов — годом ранее он вошел в рейтинг самых богатых людей, которые платят налоги в Великобритании, передает агентство Nation News. Кроме того, радио Sputnik писало, что бизнесмену в 2019 году удалось увеличить свое состояние еще на 2,51 млрд долларов. Также «Царьград» сообщал, что свою первую бизнес-схему миллиардер разработал, когда в университетские годы ездил «на картошку».

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.01.2020, 08:16
Гость: что за бред - а сами картошку не сумели вырастить.

Говорят, что некому на Украине картошку выращивать,==

Есть у них картошка, просто цены задирают.

="Ситуация остается плачевной пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продается в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортеров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка", – говорит руководитель проекта АПК-Информ: овощи и фрукты Александр Хорев.
Украинские картофелеводы пока не до конца осознают, что у них осталось лишь около четырех месяцев для реализации огромных запасов клубнеплодов, находящихся на хранении. Учитывая объемы импорта, они уже подарили минимум два полных месяца продаж поставщиками из Беларуси и России, причем по самой высокой цене, а сами сейчас вынуждены "толкать" свой картофель дешевле, но он все равно практически не продается, потому что импортеры могут себе позволить и дальше снижать цены", – говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.====

А тебе какое дело нищая Украина или нет?
Сами по уши в дерьме, а радуется что у соседа корова сдохла.
Во довели граждан во встающей с колен.
04.01.2020, 08:14
Гость: Ссссс!!!!!!!!!

Зачем Путину олигархи?Он сам олигарх.Зачем Путину подобие Укры,где олигарх Порошенко гнобил олигарха Коломойского,а потом Коломойский угробил Порошенко.С этой и только с этой точки зрения Путину нужно сильное государство,а не в общем,человеческом понимании,что сильное государство это процветающий народ,развитые все сферы его жизни.Процветать он желает сам,и не останавливается в достижении своей цели ни перед чем.Молодежь не знает,но мы,старичье,помним знаменитую картинку ,где семеро кормят одного с ложкой,но это прошлый позапрошлый век,ныне один оседлал всех и обдирая гонит в патриотизм,предлагая погибать якобы за Родину.Прагматизм?Цинизм?Трезвый взгляд на жизнь?
04.01.2020, 08:12
Гость: Всегда найдется нацист с такой песенкой

В Узбекистане нет ни одного богатого русского, ни одного русского во власти. Узбекские фашисты никогда такого не допустят. Русского последним возьмут на работу и первого уволят.
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А вы забыли, как на Украине президент Янукович похвалялся, что в годы его губернаторства на Донбассе не было ни одного русского бизнеса?
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