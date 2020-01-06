«Непутевый сын»: срочник сбежал из части из-за насилия со стороны офицера

Перед уходом он написал матери сообщение с извинением, после чего планировал добраться до Иркутска на попутных машинах

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, рассказал о физическом насилии во время службы. Об этом сообщила организация «Комитет-Совет Солдатских Матерей России» (КССМР) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото из соцсети

По информации КССМР, сейчас Хакимов находится в отделении полиции города Ачинска, где он будет дожидаться представителей части.

«Будет разбирательство, проверка, по озвученному факту. Причина побега есть, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ФИО пока называть не будем), сопряженного с насилием, с целью показать свое мнимое превосходство над срочником Хакимовым», — сообщили в организации.

Комитет также намерен добиваться перевода Хакимова в другую воинскую часть, чтобы исключить моральное и физическое давление на него.

Как ранее сообщали представители КССМР в соцсетях, уроженец города Юрюзань Артур Хакимов покинул военную часть в поселке Большая Тура 3 января около 15:00 (13:00 мск). О своем решении молодой человек сообщил матери, написав ей сообщение: «Прости, я непутевый сын». После этого он отключил телефон.

Как рассказала «URA.RU» представитель организации Ксения Феткуллина, солдат планировал добраться от военной части до Читы, после чего выехать в Иркутск. Для этого он несколько раз заходил на сайт «BlaBlaCar», чтобы найти попутную машину.

После пропажи семья срочника и представители Комитета волновались, сможет ли он преодолеть расстояние между городами в зимнее время. «К сожалению, мы знаем случаи, когда люди в этой местности просто замерзали — там огромные расстояния между населенными пунктами», — отмечала Феткуллина.

В результате финальную точку в поисках поставил водитель-дальнобойщик, который согласился довезти молодого человека до Ачинска. Он узнал Хакимова по ориентировкам, которые разослал КССМР, оперативно связался с комитетом и передал срочника им. Представители организации в свою очередь убедили его явиться в полицию добровольно.

«Организация солдатских матерей его уговорила, он явился в отделение, предварительно нам позвонило его командование», — рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.

В полиции отметили, что уголовного преследования срочника не будет, так как он успел сдаться добровольно в трехдневный срок, предусмотренный военным законодательством.

30 декабря 2019 года стало известно о завершении расследования дела, по которому 20-летний рядовой воинской части Забайкалья Рамиль Шамсутдинов проходит как потерпевший.

В октябре минувшего года молодой человек расстрелял восьмерых сослуживцев. Позже выяснилось, что он подвергался дедовщине. 17 декабря срочника и несколько его сослуживцев признали потерпевшими по делу 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

«На сегодняшний день обвинительное заключение утверждено. Если дело уже не передали в суд, то, скорее всего, сразу после праздников передадут. Будет рассматривать Читинский гарнизонный суд», — рассказывал адвокат солдата Равиль Тугушев.

По его словам, обвиняемым по делу о дедовщине пока проходит один человек — солдат-срочник. Среди старших по званию военнослужащих части подозреваемых нет.

«Подтвердились факты неуставных отношений с его стороны. По остальным фактам идет доследственная проверка. Не исключено, что будут еще уголовные дела»,

— отметил Тугушев.

Ранее адвокат со ссылкой на самого подзащитного рассказывал «Газете.Ru» о том, как обращались с Шамсутдиновым в части. По словам обвиняемого, в день убийства, 25 октября, он заступил на боевое дежурство, толком не спав трое суток.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы. При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», — рассказал Тугушев.

Во время сдачи караула Шамсутдинов заснул на полу, однако сослуживцы решили над ним поиздеваться — они вынудили солдата отжиматься и бегать в химзащите, которая весит более трех килограммов, сообщал Telegram-канал Mash.

В итоге после сдачи поста рядовой решил не отдавать оружие в спецместо, а открыть огонь по военнослужащим. Позже подозреваемый признавал, что сожалеет о случившемся — в том числе о гибели старшего лейтенанта Данилы Пьянкова, который, по словам Шамсутдинова, его унижал.