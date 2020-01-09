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На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте вспыхнул пожар

18:47 9.01.2020
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Коми
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В четверг вечером на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Ухтанефетпереработка» в Ухте произошел пожар. На место был направлен пожарный поезд, работают 78 человек и 18 единиц техники.

«По предварительной информации, площадь горения составляет 1 тыс. кв. м, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Пожар тушат по третьему номеру [сложности]», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Из расположенного неподалеку от торгового центра «Ярмарка» были эвакуированы посетители и персонал.

По факту пожара организована доследственная проверка, на месте уже работают следователи.

Темы: Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 00:01
Гость: Свидомому духу

Есть на сегодняшний день, вообще, "государство" под названием бандерятник. Там лепота, там демократия, никто не ворует и кое-кто миллиарды "зарабатывает". Ты, видать, оттуда вещаешь нэзалэжную дурь.
09.01.2020, 21:32
Гость: Громко ржу

Летом на форуме истерично обсуждались пожары в Сибири. Сейчас горит Австралия. Причем горит так, что почти ничего не осталось. Сгорели тысячи и тысячи гектаров, сгорело дикое множество животных, погибло несколько десятков людей, исчезли даже города. Там вообще ничего не тушат, так как нет МЧС и прочих организаций. Пожарные лишь фиксируют невозможность тушения и срочно эвакуируются. Но все молчат, потому что беда на другом континенте не нужна на просторах КМ. Кстати, известные личности на публику с помпой жертвуют на тушение австралийских пожаров. В частности, мадам Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов. Когда горела Сибирь, Шарапова пожертвовала целый ноль долларов. И Грета Тунберг молчит. Австралийские пожары намного демократичной и симпатичней пожаров в Сибири и на заводе в Ухте.
09.01.2020, 20:54
Гость: Евгений В

Не ужели кроме опилок в голове ни чего не осталось?
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