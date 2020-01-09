На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте вспыхнул пожар

18:47

В четверг вечером на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Ухтанефетпереработка» в Ухте произошел пожар. На место был направлен пожарный поезд, работают 78 человек и 18 единиц техники.

«По предварительной информации, площадь горения составляет 1 тыс. кв. м, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Пожар тушат по третьему номеру [сложности]», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Из расположенного неподалеку от торгового центра «Ярмарка» были эвакуированы посетители и персонал.

По факту пожара организована доследственная проверка, на месте уже работают следователи.