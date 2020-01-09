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Утвержден прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

16:15 9.01.2020
Дом Правительства РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство России утвердило прогнозный план приватизации, предусматривающий продажу находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия в 13 обществах с ограниченной ответственностью и свыше 1000 объектов другого имущества государственной казны.

Ожидается, что в федеральный бюджет в 2020 - 2022 годах от приватизации будет поступать 3,6 млрд рублей ежегодно. Данная сумма не учитывает стоимость акций крупнейших компаний, которые занимают лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики.

Также прогноз может быть изменен в случае принятия отдельных решений о приватизации акций компаний с высокой инвестиционной привлекательностью.

Как сообщает ТАСС, в 2020 - 2022 годах планируется прекращение участия России в уставном капитале «Алмазювелирэкспорта» после передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда России, необработанных алмазов и бриллиантов государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ и реализации представительных партий необработанных природных алмазов иной уполномоченной организации.

Также планируется сокращение участия в уставных капиталах таких компаний, как «Росспиртпром», «Кизлярский коньячный завод» и «Банк ВТБ».

Темы: Приватизация государственных активов в России, Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.01.2020, 23:46
Гость: Медведь 2020

Президент Путин - грамотный юрист. Он и его друзья юристы знают, что делают. Ведь главное, чтобы все происходио в рамках закона.
09.01.2020, 23:30
Гость: капец

Россия самоустраняется из этого бизнеса? То есть, драгметаллы и алмазы будут вывозить, не спросясь? Феерично.
09.01.2020, 22:38
Гость: УЕНУКРЕ

Коммунисты говорили "НЕЧЕГО ТОРГОВАТЬ РОССИЕЙ!!!"
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