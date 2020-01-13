"МИД РФ рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам"

15:45

Министерство иностранных дел России рекомендовало «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно в светлое время суток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника. «Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, летающая в столицу Ирана.

По данным СМИ, МИД выдал рекомендацию «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Известно, что постановление, рекомендующее следовать этому условию, было выработано с учетом позиции Росавиации и авиационных властей Ирана сразу после признания вины Исламской Республики в крушении лайнера.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев пояснил, что для работы расчетов противовоздушной обороны (ПВО) нет разницы между днем и ночью, так как обнаружение целей происходит с помощью радиолокаторов. Однако военные США практикуют нанесение ударов по различным объектам в ночное время, что создает для расчетов повышенную психологическую нагрузку и повышает риск ошибки.

Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана 8 января, погибли 176 человек. Изначально Иран называл причиной крушения технические неполадки, но позднее признал, что лайнер сбили иранские военные. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции. После крушения несколько иностранных авиакомпаний отказались от полетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма в регионе.