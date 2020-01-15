Путин объявил о выплатах материнского капитала за первого ребенка

12:55

Программа материнского капитала будет распространена на рождение первого ребенка. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Новые правила Путин предлагает ввести с 1 января 2020 года.

При рождении второго ребенка семьи получат 150 тысяч рублей дополнительно. Таким образом, семья с двумя детьми будет иметь 616 тысяч рублей поддержки. При рождения третьего ребенка государство будет частично гасить долги по ипотечному кредиту (в размере 450 тысяч рублей).

При этом сама программа материнского капитала будет продлена «как минимум до 2026 года», заявил президент РФ.

Путин также объявил о других мерах, направленных на улучшение демографии в России, в том числе о выплатах на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях — по 5,5 тысячи рублей в 2020 году и по 11 тысяч рублей с 2021 года.

Кроме того, объявил президент России, все школьники с 1 по 4 класс по всей стране в ближайшие три года должны быть обеспечены горячим питанием.