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Путин объявил о выплатах материнского капитала за первого ребенка

12:55 15.01.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Программа материнского капитала будет распространена на рождение первого ребенка. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Новые правила Путин предлагает ввести с 1 января 2020 года.

При рождении второго ребенка семьи получат 150 тысяч рублей дополнительно. Таким образом, семья с двумя детьми будет иметь 616 тысяч рублей поддержки. При рождения третьего ребенка государство будет частично гасить долги по ипотечному кредиту (в размере 450 тысяч рублей).

При этом сама программа материнского капитала будет продлена «как минимум до 2026 года», заявил президент РФ.

Путин также объявил о других мерах, направленных на улучшение демографии в России, в том числе о выплатах на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях — по 5,5 тысячи рублей в 2020 году и по 11 тысяч рублей с 2021 года.

Кроме того, объявил президент России, все школьники с 1 по 4 класс по всей стране в ближайшие три года должны быть обеспечены горячим питанием.

Темы: Материнские платы, Проблемы материнства и детства в России, Социальные проблемы в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.01.2020, 19:53
Гость: а кто у тебя спрашивать будет?

Глава ЦИК РФ: Конституцию поменяем без референдума
15.01.2020, 18:43
Гость: х.... какая разница что творится в России?

Что за геноцид?

Только руссо-ариям можно гавкать на Украину?
15.01.2020, 18:41
Гость: Тю- основная масса народа живет

на европейской территории России,где климат НЕ ТАКОЙ УЖ ==

Не секрет что вы неадекватны, но не до такой же степени!
Чел имел в виду, что нефть добывают в суровом климате.

На европейской части РФ и в Крыму есть месторождения нефти?
При чем тут канадцы?
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