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Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту премьера

15:35 16.01.2020
Фото с сайта duma.gov.ru
Фото с сайта duma.gov.ru
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Госдума дала согласие президенту России на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром. На пленарном заседании сегодня, 16 января, за его кандидатуру проголовали 383 депутата, еще 41 воздержался. Против не проголосовал никто, ранее такого не случалось.

После объявления итогов голосования Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за оказанное доверие, а также пообещал представить в апреле первый отчет о деятельности правительства за 2019 год.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Мишустина как открытого, динамичного человека со знанием регионов и отметил его профессионализм. На встрече с депутатами он заявил, что сделает приоритетом своей работы исполнение послания президента.

Кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост нового главы кабмина президент России Владимир Путин внес накануне, после отставки всего правительства.

Об отставке было объявлено спустя три часа после завершения послания Путина Федеральному собранию 15 января, в ходе которого президент, среди прочего, предложил внести изменения в Конституцию, закрепив в ней роль и статус Госсовета и дав Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Решение об отставке Медведев объяснил желанием дать президенту возможность реализовать все озвученные в послании предложения.

Путин поблагодарил членов кабмина за работу и попросил их продолжить исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Президент добавил, что намерен создать должность заместителя главы Совета безопасности и предложить эту должность Медведеву.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 17:59
Гость: Всего два вопроса к премьеру.

Когда успел он стать инженером после института,где работал,чего достиг?
Когда успел стать доктором экономических наук,где учился,где защитился?
О доме на Рублевке,который вроде и есть,а вроде и нет,я не спрашиваю.
16.01.2020, 17:26
Гость: советский

"Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Мишустина как открытого... человека..."(С)
Действительность.
На предыдущем месте работы запрещал своим сотрудникам признавать проблемы своего ведомства, которые затрудняли работу многочисленных клиентов ведомства.
16.01.2020, 17:12
Гость: советский

Ну кто бы сомневался?
Когда думка плотно прихвачена своими людьми, можно для показной демократии поделится частью полномочий с барского плеча!
А когда будет утверждён новый орган (госсовет), - так и вообще ничего не страшно.
Везде свои люди. Олигархический абсолютизм!
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