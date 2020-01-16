Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

09:56

Один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии находится в больнице в результате стрельбы, произошедшей в мировом суде Новокузнецка утром 16 января, сообщает "Интерфакс".

Согласно данным агентства, в результате стрельбы пострадали судебный пристав и посетительница суда. Погибший скончался в машине скорой помощи, он был ранен в живот. У второй пострадавшей ранения ног и лица.

Стрелок задержан. Мотивы его поступка на данный момент неизвестны. Как пишет агентство, нападавший проходил потерпевшим по уголовному делу, которое рассматривалось в суде. Вторая потерпевшая является свидетелем.

На место происшествия выехали следователи. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ст. 30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, стрельбу начал 45-летний мужчина, который пришел в суд с ружьем. На входе в здание суда его остановил пристав, которому мужчина выстрелил в живот. Затем он прошел в кабинет и выстрелил в свидетельницу по делу, которое рассматривалось в суде. Очевидец происшествия нажал на тревожную кнопку.

Стрелявшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии.