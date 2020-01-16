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Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

09:56 16.01.2020
Стрельба в суде Новокузнецка
Скриншот с YouTube
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Один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии находится в больнице в результате стрельбы, произошедшей в мировом суде Новокузнецка утром 16 января, сообщает "Интерфакс".

Согласно данным агентства, в результате стрельбы пострадали судебный пристав и посетительница суда. Погибший скончался в машине скорой помощи, он был ранен в живот. У второй пострадавшей ранения ног и лица.

Стрелок задержан. Мотивы его поступка на данный момент неизвестны. Как пишет агентство, нападавший проходил потерпевшим по уголовному делу, которое рассматривалось в суде. Вторая потерпевшая является свидетелем. 

На место происшествия выехали следователи. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ст. 30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, стрельбу начал 45-летний мужчина, который пришел в суд с ружьем. На входе в здание суда его остановил пристав, которому мужчина выстрелил в живот. Затем он прошел в кабинет и выстрелил в свидетельницу по делу, которое рассматривалось в суде. Очевидец происшествия нажал на тревожную кнопку.

Стрелявшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии. 

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 17:29
Гость: !

видела в новостях по Рен-ТВ видео инцидента 2018 года с этой, раненой бабой, хочу сказать, пристава жаль, а эту -нет, по справедливости -сдохла бы и планета стала бы чище...и муженьку её того же...
16.01.2020, 15:16
Гость: да-да

я искренне верю вам. Суды работают по звонкову праву. Позорище.
16.01.2020, 14:10
Гость: Демос

Цитата: «В 2018 году муж пострадавшей сначала попытался на тракторе задавить Артема Пакалова – мужчину, устроившего сегодня стрельбу, а затем разломал ему постройки на даче, в том числе гараж. С тех пор они судились, сегодня было заседание по делу о порче имущества стрелявшего» - этой фразой сказано всё.
Продажность суда у нас зашкаливает, россиянской Фемиде весы нужны только для отмеривания взяток. Несколько раз приходилось наблюдать судебные заседания – это просто цирк и издевательство не только над правосудием, но и над здравым смыслом. Последний пример. Знакомый стоял на красный свет. Справа вылетает мочалка на жёлтый, летит через перекрёсток по диагонали и бьёт его в бок со все дури. Затем эта мочалка подаёт на моего знакомого в суд за причинение ущерба. В иске в числе пострадавших оказался и её муж, которого вообще не было в машине – он после аварии за жену переволновался, а это требует материальной компенсации. Суд первой инстанции знакомый проиграл, не смотря на запись аварии на стационарную камеру на перекрёстке и видеорегистратор – судья заявила, что нанятый эксперт некомпетентен для их анализа. Главный довод судьи для вынесения вердикта – истица не путается в своих показаниях.
В рассматриваемом случае сообщница мужа по уничтожению чужого имущества выступает в суде как свидетель. Это ли не издевательство над правосудием?! Д@@@о дорвавшееся до власти хочет повторения 1917 и 1937 года в одном флаконе.
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