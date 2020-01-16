Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая

23:53

Всероссийское добровольное голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Голосование пройдет в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.

Как сообщил источник, Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.