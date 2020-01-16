]]>
]]>
Главная В России Новости

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая

23:53 16.01.2020
Фото с сайта gosrf.ru
Материалы по теме:

Всероссийское добровольное голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Голосование пройдет в один из выходных дней. В настоящее время  разрабатывается порядок проведения голосования.

Как сообщил источник, Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.

Темы: Внутриполитическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2020, 02:12
Гость: Требую

референдум!
17.01.2020, 01:28
Гость: ABCD

нужно ковать электорального лоха пока "горячо" и он не успел оправится от внезапной радости- Медведева сняли.
17.01.2020, 01:06
Гость: За Державу обидно!

Нет почтения к власти. Трепета нет.
При "балах, красавицах,лакеях, юнкерах" в основе что было?
Правильно - "Боже Царя храни!".
У мелкобританцев и то - боже храни королеву.
Сейчас есть возможность застолбить в основном законе наряду с индексациями и компенсациями мощнейшую для дорогих россиян скрепу - любое мероприятие с участием более 3-х (трёх) человек открывать и закрывать провозглашением здравицы - "Боже храни Госсовет и Главу его Богоданного!".
И когда меня добровольно поведут голосовать я обязательно впишу эту мысль в бюллетень.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.