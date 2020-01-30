Казнить нельзя – помиловать: что даст России освобождение Наами Иссахар

Помилование Владимиром Путиным гражданки Израиля стало важным политическим шагом

Наами Иссахар. Фото из соцсетей

Владимир Путин помиловал гражданку Израиля Наами Иссахар, которую осудили в прошлом году на 7,5 лет по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков. «В связи с указом президента Российской Федерации от 29 января №67 о помиловании, Наама Иссахар освобождена из исправительного учреждения, - приводит сообщение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России РИА Новости.

Мама Наамы, лично просившая Путина о помиловании, счастлива. «Это момент, которого я ждала почти год. Я прошла такое, что никому не пожелаешь, теперь я просто хочу обнять мою дочь Нааму», — сказала женщина.

Вкратце предыстория такова. В апреле прошлого года Наама Иссахар, следуя из Индии в родной Израиль, пересаживалась в Москве. Таможенники аэропорта обнаружили в ее багаже 9,5 грамм гашиша. Да, в России этот наркотик запрещен, однако в Израиле такого запрета нет. К тому же на нашей земле Наама не смогла бы продать вещество в России, поскольку второй раз багаж не сдавала.

Именно поэтому девушка подтвердила факт хранения наркотика, но не признала себя виновой в контрабанде. Российский же суд посчитал по-другому и 11 ноября 2019 года приговорил Иссахар к 7,5 годам заключения. Это странно – особенно на фоне того, что пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева отделалась в итоге штрафом в 30 000 рублей. Почувствуйте, как говорится, разницу!

Защита девушки утверждала, что Иссахар до ее задержания не пересекала и не пыталась пересечь границу РФ и не проходила таможенный контроль в Шереметьево, а наркотики изъяли и направили на исследование с грубыми нарушениями закона.

По словам адвоката Вадима Клювганта, выводы Химкинского суда противоречат исследованным доказательствам в процессе и показаниям свидетелей. В частности, старший оперуполномоченный Шереметьевской таможни заявил в суде, что багаж Иссахар «не пересекал таможенную границу, в ее действиях отсутствовали признаки контрабанды», заметил адвокат. Сама обвиняемая в итоге стала отрицать и факт перевозки наркотиков, ссылаясь на то, что признала вину ошибочно – из-за трудностей перевода.

О помиловании Наами Иссахар, на которое в данном случае имел право только президент России Владимир Путин, просили многие. В стороне не остался даже сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Рассматривался даже варрант обмена девушки на арестованного в Израиле по подозрению в хакерстве гражданина Израиля Алексея Буркова. Однако это могло бы усложнить отношения Израиля со своими стратегическими союзниками из США, поэтому от этого пришлось отказаться.

В итоге стороны пришли к тому, что благодаря освобождению Иссахар Россия наконец-то получает обратно Александровское подворье в Иерусалиме, принадлежавшее ей еще в царские времена и находящееся в 70 от Голгофы. После революции 1917 года огромный массив собственности был нами утрачен. В последние годы землей этой вообще владел германско-израильский бизнесмен западноукраинского происхождения, выдающий себя за потомка графа Воронцова (дело «сына турецкого подданного» Остапа Бендера живет и побеждает!)

Однако произошедшее ни в коем случае нельзя назвать обменом или сделкой. Со стороны России помилование пострадавшей по глупости девушки является, прежде всего, жестом доброй воли. Кроме того, это – важный политический шаг. Больно наблюдать за тем, как Россию, в ответ на жесткие слова Путина о польском политике Юзефе Липски, поддержавшем в 1938-м депортацию гитлеровцами евреев, обвинил СССР в гибели евреев в концлагере Аушвиц-Биркенау, потому что заключенных, дескать, можно было освободить еще летом 1944, а они там гибли и томились еще полгода. И вообще приравнивание России к Третьему Рейху стало в последнее время привычным приемом русофобской риторики.

Но самое главное, что помилование Иссахар будет способствовать дальнейшему налаживанию российско-израильских отношений. Ведь не секрет, что Путин и Нетаньяху во время процесса над девушкой все время были на контакте, а в день оглашения приговора обсуждали ее дело. 23 января во время визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью девушки и заверил, что с той «все будет хорошо», не уточнив дальнейшую судьбу Иссахар. На тот момент все упиралось в то, что девушка не подавала просьбы о помиловании. 26 января это было сделано – и процесс пошел. Эксперты считают, что просьба о помиловании от осужденной равносильна косвенному признанию своей вины.

В четверг, 30 января, Биньямин Нетаньяху прилетает в Москву, чтобы обсудить с Путиным «сделку века» от Трампа, а обратно в Израиль его самолет вылетит с Наамой Иссахар на борту. Помилование стало своебразным подарком премьеру от российского президента. «Я благодарю моего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар. Я с нетерпением жду нашей завтрашней встречи, чтобы обсудить «сделку века» и другие события в регионе», — написал израильский лидер в Твитере.

Помимо прочего, помилование Иссахар – помощь лично Нетантяху, пытающемуся сейчас переизбраться премьером на очередной срок. Получилась действительно красивая история, которая, будем надеяться, поспособствует укреплению отношений между Россией и Израилем.