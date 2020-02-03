В России ужесточат наказание за шум в ночное время

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В Госдуме предложили ужесточать наказание за шум по ночам. Как пишет газета "Известия", соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и Жилищный кодекс.

Согласно документу, нарушителям тишины в многоквартирных домах с 23:00 до 7:00 будет грозить штраф на сумму до 150 тысяч рублей. При этом арендодатели будут отвечать за поведение квартиросъемщиков.

Административный штраф будет выписан собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.

В случае, если источником ночного шума является кафе или другое заведение, расположенное в жилом доме, то в случае систематического несоблюдения правил его работа может быть приостановлена на срок до 90 дней.

Отмечается, что в поправках есть оговорка. Так нарушением тишины не будут считаться звуки, являющиеся "обычной жизнедеятельностью человека", такие как звук шагов при обычной ходьбе, шум воды, крики ребенка.

Согласно новому законопроекту, пострадавший может обратиться с жалобой в Управляющую компанию, которая в случае необходимости может перенаправить ее в жилищную инспекцию и далее в суд для взыскания штрафа. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Законопроект предлагается внести на федеральном уровне.

Ранее депутаты Московской областной думы внесли поправки в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя". В частности, из категории шумных работ исключили уборку территории. В настоящее время на федеральном уровне "закона о тишине" не существует, в связи с чем регионы принимают собственные нормативные акты, определяющие точные параметры.