Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

11:42

В Счетной палате подвергли критике правительство Дмитрия Медведева.

Как пишет "Интерфакс", аудиторы ведомства проверили Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторг, Минпросвещения, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство по делам Северного Кавказа, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтруд, Минтранс, Минфин, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Росприроднадзор, Росрезерв, Росмолодежь, Федеральное агентство по делам национальностей.

В ходе проверки стратегического планирования были обнаружены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации.

"Анализ показал, что нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны", - отмечается в отчете.

Система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, которые подчиняются правительству напрямую, разбалансирована и неэффективна и в таком состоянии не способствует достижению национальных целей, считают в Счетной палате.

"Система стратегического планирования деятельности ФОИВ в настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины. В этом состоянии она не способствует достижению национальных целей и требует совершенствования", - говорится в отчете контрольного ведомства.

Как результат - ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям. В их планы деятельности включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено лишь 55%.

Система управления рисками в систему стратегического планирования не встроена, несовершенство планирования и методического обеспечения приводит к невыполнению установленных ФОИВ показателей деятельности. Так, в 2017 и 2018 годах "не достигнут каждый пятый показатель деятельности ФОИВ", говорится в отчете.

"Формирование планов деятельности ФОИВ осуществляется без учета принципов открытости и информативности. Механизм получения обратной связи от общества об удовлетворенности результатами деятельности ФОИВ не налажен", - резюмировали аудиторы.