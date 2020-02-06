Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

18:28

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции, сообщает РИА Новости.

Согласно указу президента свои посты покидают начальник управления МВД по Амурской области, генерал-майор полиции Аксенов Н. Н.; начальник управления МВД по Приморскому краю, генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н.; министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции Половников В. Н.; начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике, генерал-лейтенант Яхьев Р. Х.; замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области, полковник юстиции Сарафанов А. Г.

Отмечается, что Половников, который возглавлял МВД по Республике Коми с 2015 года, был арестован в середине января текущего года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.