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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

18:28 6.02.2020
Владимир Путин
Стоп-кадры из видеотрансляции
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Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции, сообщает РИА Новости.

Согласно указу президента свои посты покидают начальник управления МВД по Амурской области, генерал-майор полиции Аксенов Н. Н.; начальник управления МВД по Приморскому краю, генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н.; министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции Половников В. Н.; начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике, генерал-лейтенант Яхьев Р. Х.; замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области, полковник юстиции Сарафанов А. Г.

Отмечается, что Половников, который возглавлял МВД по Республике Коми с 2015 года, был арестован в середине января текущего года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 22:42
Гость: good

видимо не вписались в систему...
06.02.2020, 22:11
Гость: заинтересованный

Интересно, Он что-то ещё умеет?
06.02.2020, 21:47
Гость: Пенсионер

Я уже предлагал, повторяю опять! В России для полиции, генералов и чиновников нужно ввести презумпцию виновности - всех скопом посадить, а потом пусть сами доказывают, что они живут на одну зарплату - у них нет дорогих машин, элитных домов, а также у детей и жен и родственников. Если в отделе по борьбе с коррупцией кто то постоянно берет взятки, то садить не только взяточника, но и кто рядом с ним работал. Например - полковник Захарченко, никогда не поверю, что его окружение не знало, что он миллиарды накопил взяток, а его окружение было не причем, и генералы довольствовались меньшими взятками. Они или также воровали или были полными дебилами, что ничего не видели, а скорее всего и то и другое!
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