Как устроиться на работу в Москве за один день

22:31

Дороги в столице РФ не вымощены бриллиантами и быстро найти высокооплачиваемую работу вряд ли получится даже у человека с московской пропиской и без жилищных проблем

Тем не менее, устроиться на работу в Москве можно в течение 1 дня. Еще день-другой придется потратить в поисках общежития или комнаты. Первое время придется экономить на всем и жить совсем не по-столичному. Возможно, не только первое время. Все зависит от скорости обучения, наличия диплома, навыков, трудолюбия и, конечно, везения.

Как не стоит устраиваться на работу

В любом крупном городе есть рабочие места, на которые устраиваться категорически не рекомендуется даже если вы застряли в чужом городе почти без денег и знакомых. Их предоставляют, так называемые, "благотворительные организации", якобы, помогающие асоциалам встать на ноги.

Никому из асоциалов они, разумеется, встать на ноги не помогли. Нередки рассказы о том, что по сути люди попадали в банальное рабство - приходилось убегать с подмосковных нелегальных строек.

Но на рассказы "вербовщиков" клюют не только асоциалы, но и молодые люди без квалификации. Просто игнорируйте подходящих с такими призывами людей. Зайдите в библиотеку с бесплатным "вай-фай" и найдите по запросу работа, вакансии множество разумных предложений.

Топ экспресс-предложений о работе в Москве

Имеющие права могут устроиться таксистом. Сейчас таксисты без своей машины зарабатывают по московским меркам очень немного, в таксофирмах постоянная текучка кадров. Конечно, работодателю необходим человек со знанием города, но устроиться можно попытаться просто умея читать навигатор.

Разнорабочие, грузчики, курьеры - это неплохой вариант для людей без квалификации, но сразу на такую работу не устроишься. Плюс работа курьером требует оформления по ТК, что для приезжих пока является недоступной роскошью.

Если есть время оформить временную прописку, снять комнату, то к поиску работы надо относиться более вдумчиво. Не устраиваясь на первое попавшееся место.

Коворкинги, необычные предложения и нестандартный подход

Стоит сразу сказать, что искать креативную работу - это играть в лотерею. Можно за день устроиться на работу, просто умея производить впечатление. Можно искать месяцами и не найти ничего.

Поэтому лучше все-таки иметь какой-то заработок, а уже потом пытаться заняться самореализацией. Если, конечно, не засосет рутина. В конце-концов, многие работают охранниками, таксистами и разнорабочими даже не годами, а десятилетиями. Но тратить свободное время разумнее не на кроссворды, а на поиск другой работы и саморазвитие.