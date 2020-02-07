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Российских заключенных привлекли к пошиву медицинских масок

10:16 7.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Заключенные в исправительных учреждениях Курской области приступили к пошиву медицинских масок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального управления ФСИН России.

Отмечается, что такие маски не уступают тем, что продаются в аптеках. 

"Маски шьются из нетканого материала. В ближайшие дни будет отшито более 10 тыс. масок", - отметили в ФСИН России. Отмечается, что маски будут использоваться в исправительных учреждениях. 

Ранее сообщалось, что аптечные сети в Курской области резко повысили цены на медицинские маски в связи с коронавирусом. В частности, эти средства защиты подорожали в аптеках в 35 раз.

Новости о подорожании масок на фоне ситуации с коронавирусом начали поступать из разных регионов России, в частности, из Тюменской области, ХМАО, Сочи и других мест.

Темы: ФСИН
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 12:59
Гость: Сердечник

теперь грабители будут в белых масках, потом скажут что просто в банке был вирус и они спасли всех забрав заражённые деньги..
07.02.2020, 12:23
Гость: Конституция РФ

Статья 37

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.
07.02.2020, 12:19
Гость: Жив

ГУЛАГ.
Все комментарии (7)
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