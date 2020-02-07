Российских заключенных привлекли к пошиву медицинских масок

10:16

Заключенные в исправительных учреждениях Курской области приступили к пошиву медицинских масок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального управления ФСИН России.

Отмечается, что такие маски не уступают тем, что продаются в аптеках.

"Маски шьются из нетканого материала. В ближайшие дни будет отшито более 10 тыс. масок", - отметили в ФСИН России. Отмечается, что маски будут использоваться в исправительных учреждениях.

Ранее сообщалось, что аптечные сети в Курской области резко повысили цены на медицинские маски в связи с коронавирусом. В частности, эти средства защиты подорожали в аптеках в 35 раз.

Новости о подорожании масок на фоне ситуации с коронавирусом начали поступать из разных регионов России, в частности, из Тюменской области, ХМАО, Сочи и других мест.