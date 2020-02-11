]]>
]]>
Главная В России Новости

Минтруда РФ предложило СФ проработать вопрос об удостоверении пенсионера

13:21 11.02.2020
Антон Котяков
Фото mosreg.ru / Правительство Московской области
Материалы по теме:

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил сенаторам совместно проработать вопрос о возможности введения удостоверения пенсионера, пишет издание "Политика сегодня".

Ранее в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике главе Минтруда РФ предложили ввести удостоверение пенсионера, которое можно предъявить для подтверждения статуса, в том числе в музее, аптеке, поликлинике​​​.

Министр также разъяснил отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам это не предусмотрено действующим законодательством. Однако, добавил он, пенсионеры получают свою накопленную индексацию, когда перестают работать.

По его словам, во время трудовой деятельности пенсионерам начисляют соответствующие страховые коэффициенты, способствующие повышению пенсионных выплат.

Ранее Антон Котяков заявил, что многодетные семьи в России больше других социальных групп подвержены бедности. Более 80% бедных в нашей стране – это семьи с детьми. Для их поддержки министерство труда пересмотрело приоритет по заключению социальных контрактов в российских регионах.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.02.2020, 19:45
Гость: заблудившемуся

Уровень отработки формализованных документов не для "сенаторов" из "отстойника",хотя ,от безделья....,чем не "работа".
11.02.2020, 19:39
Гость: Браво!

Классно сказано про ум.
11.02.2020, 18:51
Гость: нужное дело

С 2015 года пенсионерам выдают простую бумажку формата А4,что крайне неудобно и его нужно носить в папке.
Все комментарии (23)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации