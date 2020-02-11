Минтруда РФ предложило СФ проработать вопрос об удостоверении пенсионера

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил сенаторам совместно проработать вопрос о возможности введения удостоверения пенсионера, пишет издание "Политика сегодня".

Ранее в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике главе Минтруда РФ предложили ввести удостоверение пенсионера, которое можно предъявить для подтверждения статуса, в том числе в музее, аптеке, поликлинике​​​.

Министр также разъяснил отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам это не предусмотрено действующим законодательством. Однако, добавил он, пенсионеры получают свою накопленную индексацию, когда перестают работать.

По его словам, во время трудовой деятельности пенсионерам начисляют соответствующие страховые коэффициенты, способствующие повышению пенсионных выплат.

Ранее Антон Котяков заявил, что многодетные семьи в России больше других социальных групп подвержены бедности. Более 80% бедных в нашей стране – это семьи с детьми. Для их поддержки министерство труда пересмотрело приоритет по заключению социальных контрактов в российских регионах.