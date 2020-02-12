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Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума

13:12 12.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как отмечает издание, количество должников за год уменьшилось, при этом общая сумма долгов увеличилась на 13 процентов. В общей сложности у приставов находятся более 806 тысяч дел о взыскании платежей. Средняя сумма долга по алиментам возросла до 189 тысяч рублей.

За невыплату алиментов помимо взыскания долга предусмотрены дополнительные административные наказания. Так, в случае пропуска платежа уклонисту могут назначить исправительные работы или до 15 суток административного ареста. За второй пропуск грозит уголовная статья, должнику могут назначить до года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до года лишения свободы.

Также приставы могут запретить управлять автомобилем или выезжать за границу, если должник не выплатил на содержание ребенка более десяти тысяч рублей. Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2019 года действовало 1,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника по алиментам из России.

Темы: Проблемы долгов и неплатежей в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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12.02.2020, 22:20
Гость: гость

А статья рядом звучит так: "Акционеры «Роснефти» получат рекордные дивиденды".
Это называется "одним вершки, другим корешки".
12.02.2020, 21:25
Гость: Европеец

Я реагировал на пост 16.31, в котором феминизм был как бы намёком на эти проблемы.
12.02.2020, 18:39
Гость: Сердечник

вы о чём вообще?
он непутёвый, она непутёвая и т.д - да это их проблемы,
но детей это не должно касаться, дети это святое.
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