Михаил Хазин. Через три месяца бежать будет поздно

«Мне очень интересно, попадутся ли руководители правительства в типовую ошибку, которую им подставила судьба»



Заседание Правительства. Фото с сайта government.ru

Чем отличается профессионал от любителя? Прежде всего тем, что он точно знает границы своих возможностей. Прыгун в высоту никогда не согласится взять на себя ответственность прыгнуть на 3 метра, спринтер - пробежать 100 метров за 5 секунд. Тяжелоатлет не согласится поднять на плечи 2 тонны груза… В общем, они хорошо понимают, что можно, а что нельзя.

Позиция современного чиновника совсем другая. Он точно знает, что ответственности за свои действия он не несёт (если они не противоречат указаниям начальства), а прямой конфликт с руководством как раз опасен.

Именно по этой причине настоящий опытный чиновник почти никогда не является профессионалом в том деле, которым занимается. Поскольку понимание того, насколько его реальные действия неадекватны, способно ввергнуть его в состояние стресса. Стресс вреден для здоровья, а потому, в теме лучше не разбираться, а если даже разбирался, лучше про это быстро забыть.

Соответственно, начальство говорит – нужно реализовывать, не заморочиваясь на тему о том, разумно это или нет. Начальству виднее, я с ним согласен, у меня всё хорошо. Правда, в этом месте таится одно крайне опасное обстоятельство.

Дело в том, что начальство у правительства - президент. А он - политик. И по этой причине очень часто говорит не то, что должно делать правительство здесь и сейчас, а то, что должен слышать народ.

Ну, точнее, не под камеры, может быть, он говорит и то, что нужно, но - написано пером (то есть сказано на камеру), значит вырублено в граните, это помнят все. И именно на это будут ссылаться все, в том числе и чиновники.

У нынешнего правительства есть ещё одна слабость. Дело в том, что премьер предыдущего правительства был политик. И замы у него были политические. И министры были политические… Ну, и так далее. Все они говорили слова, но ничего не делали. Точнее, делали, но вне рамок своих формальных полномочий. А в рамках - «политолухов», то есть вообще не были обязаны получать какие-от результаты. Нынешнее же правительство - технократическое. То есть пустыми словесами заниматься не должно, а должно давать «план по валу».

Я уже и говорил, и писал, что организовать экономический рост это правительство не может. И институционально, и кадрово (на среднем уровне, от начальников отделов до замминистров в нем сидят либералы, которые будут саботировать любое «разумное, доброе, вечное» дело), и идейно. Поскольку среди новых министров и вице-премьеров есть только один, который понимает, что, собственно говоря, такое, экономический рост. Но именно этот один является слабым аппаратчиком, а потому вменить что-то кому-то (к тому же, в условиях упомянутого саботажа) никак не сможет. Ну и руководство ЦБ будет пакостить максимальным образом, тут уж к гадалке не ходи!

А что правительство может?

А может почистить (часть) саботажников, что оно точно будет делать, и резко повысить эффективность бюджетных расходов. Для того, чтобы народ уже к осени почувствовал, что жить стало легче и веселее.

К слову, саботажники без дела не сидят, МРОТ они уже чуть не понизили, штрафы чуть не повысили (а может, ещё и повысят) и такие решения будут предлагаться регулярно. И некоторые из них будут приниматься, поскольку министры на тему народа вообще не думают.

Ну, а как примут (а то и до того, как это было с МРОТом), либералы тут же радостно это распропагандируют, как очередное антинародное деяние «кровавого путинского режима».

Казалось бы, делай и радуйся! Тем более, что это вполне осуществимо! Но! Начальник-то говорил об экономическом росте. Нет, про эффективность бюджетных расходов он тоже говорил, но рост-то важнее! И здесь в головах чиновников нового правительства возникает гениальная мысль: ведь если начнётся экономический рост, то сразу за ним начнёт повышаться уровень жизни населения! И начальник будет удовлетворён полностью!

А дальше, практически сразу, естественный вывод: зачем повышать эффективность бюджетных расходов, который ведёт к большому количеству конфликтов с лоббистами и (чего уж греха таить!) понижению личного благосостояния, если можно сразу организовывать экономический рост! Зачем создавать себе проблемы, когда можно начать решать большую и интересную задачу! Особенно с учётом того, что за то, что она не будет решена, наказания быть никак не может, поскольку всегда можно сослаться на целую кучу объективных обстоятельств. Ну, например, кто мог предположить эпидемию в Китае? Ну никто же! Форс мажор, никуда не денешься! Чёрный, я не побоюсь этого слова, лебедь!

И даже объяснить правительственным чиновникам, что рост благосостояния народа Президенту нужен не просто так, а для того, чтобы увеличить его, народа, доверие к Власти, не получится. То есть они даже спорить не будут, а просто отошлют слишком умного эксперта в администрацию Президента, к Кириенко.

За любовь народа к власти отвечает именно он, а в правительстве сидят выдающиеся управленцы, они за это такую нематериальную функцию не отвечают. Они даже посмеются и поиронизируют над выдающимися результатами упомянутого Кириенко, но обсуждать его задачи не будут. Не их функционал.

В бытность ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПСС, эти вопросы обсуждались совместно и отбиться правительственным чиновникам бы не удалось. Но сегодня всё иначе и это значит (я это не просто так говорю, а просто вижу невооружённым взглядом), что правительство будет заниматься исключительно экономическим ростом. А всё остальное будет отложено «на потом», поскольку либо будет достигнуто автоматически (пресловутый рост доходов населения), либо не столь важно.

Беда в том, что это правительство обеспечить экономический рост не сможет. И поймёт оно это очень быстро, уже к середине весны.

Но, разумеется, Президенту не скажут. А начнут, как это, кстати, делали либералы, искать «объективные» основания своих неудач. И найдут, кстати, не такое уж это сложное дело.

Беда в том, что Путину нужен к концу года (к ноябрю) твёрдый тыл. И уже летом он поймёт, что сделать это не удалось. Не потому, что объективно не может, а потому, что в рамках чиновной логики, правительство выбрало самый удобный, но низко эффективный путь работы. Даже более того, путь, на котором оно в принципе не может дать результат, нужный Президенту.

И вот тут могут быть только два решение.

Или ещё одна отставка и тогда уже назначение совсем новых людей, для которых все внутренние ценности чиновной жизни последних десятилетий - просто пустой звук. Или - назначение к нынешним министрам «комиссаров в пыльных шлемах» (и, заметим, с маузерами), которые будут добиваться конкретных результатов. Не в части экономического роста, разумеется, а в части повышения эффективности бюджетных расходов.

Сколько при этом действующих чиновников «по рассеянности перестанут дышать», сколько помрут от инфарктов, сколько сядут с конфискацией - это сегодня сказать нельзя.

Путин же прямо сказал в декабре, в беседе с народом, что он этого пути не хочет. Но опытные люди сразу поняли, что произнеся соответствующие сентенции, он держит в голове совсем другую фразу: «Я этого не хотел и прямо об этом говорил! Но вы меня заставили!» И не нужно говорить, что Путин этого делать не будет.

Просто потому, что жизнь меняется стремительно. Преемница Меркель отказалась от поста канцлера. Ей в этом году 58 лет, она крайне амбициозная тётка, она всю жизнь в системе и знает, что система такие демарши не приветствует. У неё трое детей и она должна думать об их будущем. И она - отказывается. Это значит, что нас ждут радикальные перемены…

А тут правительство, причём только назначенное, подносит Путину такой сюрприз. Или кто-то считает, что он, как, я не побоюсь этого слова, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, подаст в отставку? Ну-ну.

Путин, в отличие от немецкой девушки, ответственность за свою страну отлично чувствует. А кто в это не верит, может себя утешать тем, что он ещё и о личной безопасности думает. А потому, он, скорее, начнёт дрючить чиновников, чем бежать из Кремля. И, слову, если начнёт всерьёз, то народ его поддержит.

В общем, я чувствую, что правительство может сделать серьёзную ошибку. К слову, я этот текст и для умных чиновников пишу. Пора быстро давать дёру, уже через три месяца может быть поздно. Тут, правда, тоже можно ошибиться, но по этому вопросу я буду давать исключительно индивидуальные консультации. В общем, я предупредил, а вы там как хотите.