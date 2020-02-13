Исинбаева впервые прочла Конституцию после начала работы над поправками

18:43

Двукратная олимпийская чемпионка, 37-летняя российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева, вошедшая в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, призналась, что впервые прочитала основной закон страны только благодаря тому, что была включена в эту комиссию.

За это она поблагодарила Владимира Путина во время встречи участников группы с президентом.

«Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Недавно прочитала Конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, — сказала Исинбаева. – Я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», — сказала Исинбаева.