]]>
]]>
Главная В России Новости

Исинбаева впервые прочла Конституцию после начала работы над поправками

18:43 13.02.2020
Стоп-кадр из видео

Двукратная олимпийская чемпионка, 37-летняя российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева, вошедшая в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, призналась, что впервые прочитала основной закон страны только благодаря тому, что была включена в эту комиссию.

За это она поблагодарила Владимира Путина во время встречи участников группы с президентом.

«Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Недавно прочитала Конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, — сказала Исинбаева. – Я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», — сказала Исинбаева.

Темы: Внутриполитическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2020, 19:46
Гость: гнус

И критического писать ничего НЕ НАДО!"Рабочие группы" "исинбаевых","жаждущих пожизненного" из "отстойников",...... под предводительством "окончившего юрфак"ЛГУ "сотворят" очередной "проект" от которого Россию будет "трясти"очень долго.Слов нет,.....
13.02.2020, 19:01
Гость: Прочла

и долго хохотала.
13.02.2020, 18:59
Гость: бондарев

Вот так выглядит дно. Днище
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации