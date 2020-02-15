В Москве начался митинг за референдум по поправкам в Конституцию

13:54

На Суворовской площади в Москве начался согласованный с мэрией митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщает корреспондент ТАСС, собралось несколько сотен человек, среди которых председатель движения «Новороссия» Игорь Стрелков и полковник ГРУ ГШ ВС РФ в отставке Владимир Квачков.

Начался митинг с минуты молчания, посвященной протоиерею Всеволоду Чаплину.

Ранее сообщалось, что на митинге потребуют, чтобы поправки в Конституцию вносились не в результате принятия законов Госдумой и проведения неких «опросов», а по итогам референдума с порогом явки избирателей не менее 50% и соблюдением необходимых формальностей.