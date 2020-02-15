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В Москве начался митинг за референдум по поправкам в Конституцию

13:54 15.02.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На Суворовской площади в Москве начался согласованный с мэрией митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщает корреспондент ТАСС, собралось несколько сотен человек, среди которых председатель движения «Новороссия» Игорь Стрелков и полковник ГРУ ГШ ВС РФ в отставке Владимир Квачков.

Начался митинг с минуты молчания, посвященной протоиерею Всеволоду Чаплину.

Ранее сообщалось, что на митинге потребуют, чтобы поправки в Конституцию вносились не в результате принятия законов Госдумой и проведения неких «опросов», а по итогам референдума с порогом явки избирателей не менее 50% и соблюдением необходимых формальностей.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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15.02.2020, 17:20
Гость: Читатель

Надо проводить всенародное голосование по КАЖДОЙ поправке в отдельности, а не общим списком.
15.02.2020, 17:01
Гость: ABCD

Это уже экстремизм получается, вместо того, что бы молча прийти когда будет велено и "проголосовать ЗА" - они смеют оспаривать право патрициев на приватизацию власти в стране.
15.02.2020, 16:58
Гость: Время Ч.

Самый главный фейк на КМ это ты, домофоня. Не надоело про Крым писать? Уж сто раз сказано - забудьте про Крым, хохлики.
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