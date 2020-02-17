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В РПЦ извинились за сравнение гражданских жен с проститутками

15:05 17.02.2020
Митрополит Волоколамский Иларион
Фото с сайта 24tv.ua
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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".

По словам митрополита Илариона, протоиерей Димитрий Смирнов "нередко позволяет себе эпатажные высказывания", однако делает он их "из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи".

"Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", — приводит слова митрополита Илариона агентство РИА Новости.

Как отметил митрополит Иларион, Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе. Об этом также говорится и в "Основах социальной концепции РПЦ".

Говоря о незарегистрированном сожительстве мужчины и женщины, он признал, что "в таких союзах женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".

"Она вступает в такой союз в надежде на то, что мужчина в дальнейшем его зарегистрирует. А мужчина не хочет его регистрировать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится в случае, если женщина его покинет. Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху. Проблема требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно", — заключил архиерей.

Темы: Православная церковь в России, Брак: проблемы и решения
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 21:35
Гость: для blog2038

У вас наверное хороший опыт в этом- ковыряться в чужом белье.
17.02.2020, 21:20
Гость: Алексан-ич

Безусловно, такое заявление протоиерея Дм.Смирнова было обусловлено и сделано с большой горечью, намеренно акцентированно. Потому что, "гражданские жены" - это, конечно, легализация в нынешнем, вышедшем из грязи своего создания обществе распутства, пропаганды free love, голых задов Серебренникова, попытках легализации порнографии и матерщины министром М.Швыдким - б....., оскорбления института семьи,оскорбления духовности чувства любви, оскорбления святости материнства, его беззащитности. "Гражданская жена" - это животная в своей основе пошлость по отношению к женщине, акцентированная на похоть и сексуальность отношений, во-первых, и это, как никто, чувствуют и терпят прежде всего женщины - неизбежно! - в такой коммуналке связей.
17.02.2020, 21:15
Гость: Славе

Слава,если вы ещё не совсем взрослый,я немного вам разъясню.Ваши родители платят за свет,отопление,ремонт в своей квартире?А работают они бесплатно?Бензин вам в бак тоже нахоляву налевают?Так и церковь тоже платит и за коммуналку,и зарплаты,и за ремонты,и за бензин и т.д.Церковь не живёт сама по себе,это в первую очередь храм для прихожан,который существует на их пожертвования.Плюс к этому при церквах проводятся мероприятия такие как воскресные школы,содержат приюты для детей,а священники кроме служб ездят по домам к тем верующих,которые не могут по состоянию здоровья прийти в церковь, помогают им.Перечислять можно ещё многое,но вряд ли это вас интересует. Но если люди находятся в тяжёлом материальном положении,уверяю вас, любой священник проведёт для них обряд без всякого пожертвования.
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