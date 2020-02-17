В РПЦ извинились за сравнение гражданских жен с проститутками

15:05

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".

По словам митрополита Илариона, протоиерей Димитрий Смирнов "нередко позволяет себе эпатажные высказывания", однако делает он их "из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи".

"Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", — приводит слова митрополита Илариона агентство РИА Новости.

Как отметил митрополит Иларион, Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе. Об этом также говорится и в "Основах социальной концепции РПЦ".

Говоря о незарегистрированном сожительстве мужчины и женщины, он признал, что "в таких союзах женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен".

"Она вступает в такой союз в надежде на то, что мужчина в дальнейшем его зарегистрирует. А мужчина не хочет его регистрировать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится в случае, если женщина его покинет. Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху. Проблема требует комплексного подхода и вдумчивого обсуждения, в ходе которого необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно", — заключил архиерей.