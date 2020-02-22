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Работникам старше 40 лет будут предоставлять отгул для диспансеризации

12:18 22.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, вскоре документ будет внесен в Госдуму. 

Согласно законопроекту, работникам в возрасте от 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации. Такой отгул можно будет взять раз в год, при этом за работником сохраняются должность и средний заработок.

Проект поправок подготовили в Минтруде. В ведомстве обращали внимание, что формулировка "дополнительный выходной" в этом случае неприемлема, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается для прохождения диспансеризации.

В правительстве отметили, что принятие законопроекта сделает диспансеризацию более доступной и будет способствовать увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества. Кроме того, эти изменения помогут в реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

Темы: Законотворческая деятельность в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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22.02.2020, 15:35
Гость: Чиполлино:

Оттяпав пять лет пенсионных, охотно
Режим предлагает отгул ежегодный -
Вполне, так сказать, "равноценный" обмен!..
Горька была редька, - да "слаще" ли хрен?
22.02.2020, 13:53
Гость: личный опыт

вопрос возникает, куда диспансеризоваться?
Рассказывал уже тут, как по программе, типо, "Здравоохранение", такой еще ранней медведевской пригнали нас всей конторой на обследование в обычную поликлинику. Сказали, что мы без очереди. Правда, всем остальным (гражданам, тучей ждавшей в очередях это не объяснили), а врачам все равно кого принимать.
Короче, чуть не получил пару раз по щам от обычных очередников, да поплелся обратно.
22.02.2020, 13:13
Гость: Добрый селянин

По принципу: "У нас здоровых нет, есть недообследованные"?! Не, ребята, спасибо за "заботу", но мы уж как нибудь попробуем без аптечно-фармацевтической зависимости. Здоровье и качество жизни в аптеке или в платной поликлинике или больнице не купишь.
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