Спикер гордумы Екатеринбурга посчитал женщин в полиции малоэффективными

18:13

Председатель думы Екатеринбурга, бывший сотрудник городской полиции Игорь Володин предложил ввести в областном центре специальные программы поддержки правоохранительных органов, чтобы победить проблему некомплекта участковых в уральской столице.

Полицейским надо помочь с жильем, потому что сейчас при невысокой зарплате и без своего жилья «мужчинам стало неинтересно работать в полиции», заявил он на заседании гордумы.

«Раньше было ведомственное жилье. Когда я служил, нам давали от завода. Я как оперуполномоченный угрозыска дважды получал квартиру — потому что был первый по раскрываемости. И так же участковым давали квартиры, поэтому они держались за работу, — приводит слова Володина Znak.com. — А сейчас съездите в юридический институт, там 50% — женщины работают и учатся. Я, конечно, за — это хорошо, осваивать мужскую профессию, но как сотрудница патрульно-постовой службы догонит правонарушителя? Тем более, она в юбке».

По его мнению, решить эту проблему позволила бы поддержка полицейских за городской счет. «Мужчинам стало неинтересно работать в полиции. Зарплата невысокая, с жильем сложно. И в росте преступности же есть экономические факторы: экономика ухудшается — преступность растет, улучшается — преступность падает. Все взаимосвязано. Надо предусмотреть какие-то программы для полиции, поддержать. Потому что стимулов работы у них нет», — рассказал Володин.