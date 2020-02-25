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Спикер гордумы Екатеринбурга посчитал женщин в полиции малоэффективными

18:13 25.02.2020
Фото со страницы Игоря Володина в соцсети
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Председатель думы Екатеринбурга, бывший сотрудник городской полиции Игорь Володин предложил ввести в областном центре специальные программы поддержки правоохранительных органов, чтобы победить проблему некомплекта участковых в уральской столице.

Полицейским надо помочь с жильем, потому что сейчас при невысокой зарплате и без своего жилья «мужчинам стало неинтересно работать в полиции», заявил он на заседании гордумы.

«Раньше было ведомственное жилье. Когда я служил, нам давали от завода. Я как оперуполномоченный угрозыска дважды получал квартиру — потому что был первый по раскрываемости. И так же участковым давали квартиры, поэтому они держались за работу, — приводит слова  Володина Znak.com. — А сейчас съездите в юридический институт, там 50% — женщины работают и учатся. Я, конечно, за — это хорошо, осваивать мужскую профессию, но как сотрудница патрульно-постовой службы догонит правонарушителя? Тем более, она в юбке».

По его мнению, решить эту проблему позволила бы поддержка полицейских за городской счет. «Мужчинам стало неинтересно работать в полиции. Зарплата невысокая, с жильем сложно. И в росте преступности же есть экономические факторы: экономика ухудшается — преступность растет, улучшается — преступность падает. Все взаимосвязано. Надо предусмотреть какие-то программы для полиции, поддержать. Потому что стимулов работы у них нет», — рассказал Володин. 

Темы: Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2020, 22:28
Гость: Кто больше рискует жизнью?

Есть ведь "гражданские" которые вообще вынуждены бесплатно ходить везде без оружия
25.02.2020, 21:16
Гость: Сергей

Нечего бабам вообще в полиции делать. А то не дай бог ещё новые «генералы» появятся)...Уволить всех и не переводить бюджетные деньги. Платите мужикам нормальную зарплату лучше
25.02.2020, 20:24
Гость: Вы, вероятно, не знаете анекдот

"Пистолет выдали, еще и зарплату дают?"
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